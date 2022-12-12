GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 11:30

Ters şeride giren İETT otobüsü minibüse çarptı! 14 Yaralı..

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halinde ilerlerken ters yöne giren bir İETT otobüsü minibüse çarptı. Sabah saatlerinde gerçekleşen kazada 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 11:30
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Ters şeride giren İETT otobüsü minibüse çarptı! 14 Yaralı..


Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında, Boğazköy İstiklal mahallesine bağlı Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi.

Henüz adı belirlenemeyen İETT otobüs şoförü, akan trafikte ters şeritten giderek karşı yöndeki yola geçmeye çalıştı. Öte yandan yolda seyir halinde ilerleyen bir yolcu minibüsü duramadı ve karşı şeritten gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada 14 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılırken  ve araçların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.



Ters şeride giren İETT otobüsü minibüse çarptı

KAZADA 14 KİŞİ YARALANDI

Çevrede bulunanları haber vermesi sonrası kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri araçta sıkışanları bulundukları yerden çıkardı. Polis ekibi, kaza mahallinde olumsuz bir olayın yaşanmaması için kaza mahalli çevresinde güvenlik adına önlemler aldı. Kazada yaralanan 14 kişiye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, onları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.

Ters şeride giren İETT otobüsü minibüse çarptı

İKİ ARAÇ AĞIR HASAR ALDI

Polis ekipleri, kaza mahallinde daha fazla kaza olmaması için Eski Edirne Asfalt Arnavtköy ve Sultangazi istikametini tek şeride indirerek araç trafiğini kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Bölge ekiplerinin kaza mahallini temizlemesinin ardından trafik tamamen trafiğe açıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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