Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında, Boğazköy İstiklal mahallesine bağlı Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Henüz adı belirlenemeyen İETT otobüs şoförü, akan trafikte ters şeritten giderek karşı yöndeki yola geçmeye çalıştı. Öte yandan yolda seyir halinde ilerleyen bir yolcu minibüsü duramadı ve karşı şeritten gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada 14 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılırken ve araçların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 11:30
Ters şeride giren İETT otobüsü minibüse çarptı! 14 Yaralı..
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halinde ilerlerken ters yöne giren bir İETT otobüsü minibüse çarptı. Sabah saatlerinde gerçekleşen kazada 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.
GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 11:30
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