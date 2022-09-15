Başakşehir Bahçekent'te bir hafriyat kamyonu cadde üzerinde ne hız sınırı kurallarına nede yön kurallarına umursadı. Araçların ilerlemesi gereken güzergahta tam tersi şekilde hızla seyir eden kamyon hem kendi canını aynı zamanda da diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yaşanan o anlar mobil cihaz kamerası ile görüntülendi.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 08:58
Ters şeritten ilerleyen hafriyat kamyonu ne hız sınırı ne de yön umursadı
Başakşehir'de hafriyat kamyonu cadde üzerinde ters yönden ilerledi. Aynı şeritte hareket halinde olan otomobilleri umursamadan yoluna devam etmekte olan kamyonet mobil cihaz ile görüntülendi.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 08:58
EDİTOR
İlginizi Çekebilir