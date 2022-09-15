Ters şeritten ilerleyen hafriyat kamyonu ne hız sınırı ne de yön umursadı

Başakşehir Bahçekent'te bir hafriyat kamyonu cadde üzerinde ne hız sınırı kurallarına nede yön kurallarına umursadı. Araçların ilerlemesi gereken güzergahta tam tersi şekilde hızla seyir eden kamyon hem kendi canını aynı zamanda da diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yaşanan o anlar mobil cihaz kamerası ile görüntülendi.