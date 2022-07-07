YAŞAM
07 Temmuz 2022 - 18:38

Terviye günü namazı nasıl ve hangi vakitte kılınır?

Her sene Zilhicce ayının 8. gününe denk gelen Tevriye günü insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Tevriye ne demektir? Tevriye günü ne yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
07 Temmuz 2022 - 18:38
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Terviye günü namazı nasıl ve hangi vakitte kılınır?


Her sene Kurban Bayramı'ndan bir gün önce yani arefe gününe denk gelen Tevriye Günü insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Tevriye günü hangi ibadetler yapılır? Tevriye ne demektir? Tevriye günü ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tevriye ne demek

Tevriye kelime anlamı olarak 'düşünmek, suya kandırmak, akıl yormak, sulamak' anlamlarına gelmektedir.

Tevriye günü ne demektir



Tevriye günü her sene Zilhicce ayının 8. gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı arefe gününden bir gün önceye denk gelir. Bu yıl Tevriye günü 7 Temmuz Perşembe günüdür. Tevriye günü görülen rüya üzerine düşünmek anlamlarına da gelmektedir. Mina su bulunmayan bir yer olduğu için insanlar kendilerini ve hayvanlarını suya kandırır ve Mekke'ye çıkarlar ya da Hz. İbrahim'in gördüğü rüya üzerine düşünmesi sebebiyle de bugün Tevriye günü olarak anılmaktadır. Anlatılanlara göre bugün Hz. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmek ile ilgili rüyayı bugün görmüştür ve ertesi gün bu rüya üzerinde düşünerek oğlu İsmail'i kurban etmeye karar vermiştir.

Tevriye Günü Anlamı ve Namazı

Tevriye günü orucu

Tevriye günü orucu 7 Temmuz günü sabah namazı ile başlar ve akşam namazı ile birlikte sona erer. Zilhicce ayının 8. günü yani bu sene 7 Temmuz günü, Zilhicce ayının 9. günü yani arefe günü 8 Temmuz, Kurban Bayramı'nın 1. günü ise 9 Temmuz'a denk gelmektedir.

Tevriye günü namazı

Tevriye günü namazı dört rekat olarak kılınmaktadır. İlk rekatta Asr Suresi, ikinci rekatta Kureyş Suresi, üçüncü rekatta Nasr Suresi ve son rekatta üç kez İhlas Suresi okunmalıdır. Kılınan namaza müteakip iki rekat kılınan namazda da üç kez İhlas Suresi okunmalıdır. Tevriye günü bu namazı kılan kişilerin Mina'da olan ve zikreden müslümanlar ile aynı sevaplara erişeceği düşünülür. Tevriye günü toplamda 6 rekat namaz kılınmaktadır. Okunan surelerden Asr Suresi'nin başlangıcı 'Velasr, innelinsenelfihusr' olarak başlar, Kureyş Suresi 'Liilefigurayş, ilafihimrihleteşşiteivessayf', Nasr Suresi 'İza ce enasrullahivelfeth', İhlas Suresi ise 'Gulhüvallahu ehad Allahüssamed' şeklinde başlayıp devam etmektedir.

Tevriye günü kılınan ilk 4 rekatın ilk rekatında Fatiha ve Asr Suresi, ikinci rekatında Fatiha ve Kureyş Suresi, üçüncü rekatında Fatiha ve Nasr Suresi, son rekatında ise Fatiha ve üç kez İhlas Suresi okunmaktadır. 2 rekatlık namazın birinci rekatında Fatiha ve üç kez İhlas Suresi, ikinci rekatında yine Fatiha ve üç kez İhlas Suresi okunmaktadır.

Tevriye orucu niyeti

Tevriye günü oruç tutan insanların 'Niyet ettim Allah rızası için Tevriye günü orucunu tutmaya' şeklinde niyet etmesi gerekir. Ramazan ayından kalma kazalarını tutacak insanların ise 'Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan ayı oruçlarının kazasını Zilhicce ayında tutmaya' şeklinde niyet edilir. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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