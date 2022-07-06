





Terviye günü nedir, ne zaman?







2022 Terviye günü hangi ibadetler yapılır?

Sözlükteki anlamı düşünmek, akıl yormak anlamını taşırken aynı zamanda sulamak, suya kandırmak gibi anlamlarda da kullanılan Terviye günü, zilhice ayının içinde yer alan mübarek günlerden bir tanesidir.Terviye genel olarak suya kandırmak ya da görülen rüya üzerinde düşünmek anlamında kullanılır. Mina'da su olmadığı için hacıların hem kendilerini hem de hayvanlarını iyice su ile doyurduktan sonra Mekke'den çıktıkları şeklinde tanımlanır. Terviye aynı zamanda Hz. İbrahim gördüğü rüya sonrası bugün düşünmesinden dolayı da "Terviye günü" olarak anılır.Rivayete göre ise Hz. İbrahim'in, oğlu İsmail'i kurban ettiğine dair bir rüya gördüğü ve sabah uyandığında rüyasını düşündüğü ve ertesi Arefe günü ise bu rüyanın aslında sâdık rüya olduğunu anladığı bayramın ilk günü ise oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs ettiği söylenir.Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan sık sık araştırılan terviye günü 8 Temmuz Arefe günü ve 9-10-11 ve 12 Temmuz dünleri idrak edilecek.Peygamber Efendimiz, Terviye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen müslümanların cennete gireceğini söylemiş ve bu günü mübarek olarak kılmıştır. Terviye günü oruç tutmanın büyük sevabı vardır. Bu günde geçmişte yaptığı günahlarına tövbe edenlerin, bütün ehl-i iman için de af ve bağışlanma isteyenlerin, yaptıkları ibadetlerin ve duâların kabulünü isteyenlerin duâları makbul ve kabul olur. Terviye gününde Allah'ı çok sayıda zikretmek sünnet olarak kabul edilmiştir. Tevriye gecesi aynı zamanda duâların reddedilmeyeceği müjdesini veren gecelerden bir tanesidir.