Terviye günü nedir, ne zaman? 2022 Terviye günü hangi ibadetler yapılır?

Sözlükteki anlamı düşünmek, akıl yormak anlamını taşırken aynı zamanda sulamak, suya kandırmak gibi anlamlarda da kullanılan Terviye günü, zilhice ayının içinde yer alan mübarek günlerden bir tanesidir.
Terviye günü nedir, ne zaman?Terviye genel olarak suya kandırmak ya da görülen rüya üzerinde düşünmek anlamında kullanılır. Mina'da su olmadığı için hacıların hem kendilerini hem de hayvanlarını iyice su ile doyurduktan sonra Mekke'den çıktıkları şeklinde tanımlanır. Terviye aynı zamanda Hz. İbrahim gördüğü rüya sonrası bugün düşünmesinden dolayı da "Terviye günü" olarak anılır.
Rivayete göre ise Hz. İbrahim'in, oğlu İsmail'i kurban ettiğine dair bir rüya gördüğü ve sabah uyandığında rüyasını düşündüğü ve ertesi Arefe günü ise bu rüyanın aslında sâdık rüya olduğunu anladığı bayramın ilk günü ise oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs ettiği söylenir.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan sık sık araştırılan terviye günü 8 Temmuz Arefe günü ve 9-10-11 ve 12 Temmuz dünleri idrak edilecek.