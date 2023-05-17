MEDYA
17 Mayıs 2023 - 12:15

Terzi 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Terzi 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy'un dizisi izlenme rekorları kırdı!

Sevilen dijital platformlardan olan Netflix'te yayınlanmasıyla ses getiren Terzi dizisi oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla dikkat çekerken 2. sezon için araştırmalar başladı. Terzi 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

MEDYA
17 Mayıs 2023 - 12:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Terzi 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Terzi 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy'un dizisi izlenme rekorları kırdı!


Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Olgun Şimşek, Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisi kısa sürede ilgileri üzerine çekerken dizinin çekimleri Kırklareli ve İstanbul’da yapılırken izleyici 2. sezonun ne zaman geleceğini ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun eşi için gelinlik dikmesiyle tüm olaylar başlıyor. Fakat Peyami, görmediği kız ile ilk karşılaşmasıyla beraber sırları gün geçtikçe artmaya başlar. 



Terzi 2. sezon

TERZİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

TERZİ 2. SEZON FRAGMANI

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un bulunduğu Terzi dizisinin 2.sezon fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Netflix’in yeni dizisi Terzi 2. sezonuyla 28 Temmuz’da izleyiciyle buluşacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ