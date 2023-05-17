Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Olgun Şimşek, Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisi kısa sürede ilgileri üzerine çekerken dizinin çekimleri Kırklareli ve İstanbul’da yapılırken izleyici 2. sezonun ne zaman geleceğini ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun eşi için gelinlik dikmesiyle tüm olaylar başlıyor. Fakat Peyami, görmediği kız ile ilk karşılaşmasıyla beraber sırları gün geçtikçe artmaya başlar.
MEDYA
17 Mayıs 2023 - 12:15
Terzi 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Terzi 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy'un dizisi izlenme rekorları kırdı!
Sevilen dijital platformlardan olan Netflix'te yayınlanmasıyla ses getiren Terzi dizisi oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla dikkat çekerken 2. sezon için araştırmalar başladı. Terzi 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
MEDYA
17 Mayıs 2023 - 12:15