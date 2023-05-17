Terzi 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Terzi 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy'un dizisi izlenme rekorları kırdı!













TERZİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

TERZİ 2. SEZON FRAGMANI

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Olgun Şimşek, Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisi kısa sürede ilgileri üzerine çekerken dizinin çekimleri Kırklareli ve İstanbul’da yapılırken izleyici 2. sezonun ne zaman geleceğini ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun eşi için gelinlik dikmesiyle tüm olaylar başlıyor. Fakat Peyami, görmediği kız ile ilk karşılaşmasıyla beraber sırları gün geçtikçe artmaya başlar.Çağatay Ulusoy - Peyami Şifanur Gül - Esvet Olgun Şimşek - Mustafa Salih Bademci - Dimitri Berrak Tüzünataç - Cemre Ece Sükan - Suzi Engin Şenkan Evrim AlasyaBaşrolünde Çağatay Ulusoy'un bulunduğu Terzi dizisinin 2.sezon fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Netflix’in yeni dizisi Terzi 2. sezonuyla 28 Temmuz’da izleyiciyle buluşacak.