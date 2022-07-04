Dizi
04 Temmuz 2022 - 22:02
Güncelleme: 05 Temmuz 2022 - 00:13

Terzi dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

İlk açıklandığı andan itibaren bir türlü basına olumlu haberleri yansımayan Terzi dizisinin çekimlerinde hızlanıldığı açıklandı. İşte dizi hakkında bilgiler...

Dizi
04 Temmuz 2022 - 22:02
Güncelleme: 05 Temmuz 2022 - 00:13
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Terzi dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor?
2022 yılının ilk günlerinde fragman yayınlayan Terzi dizisi TV8 de seyirciyle buluşacağını açıklamıştı fakat o gün bir türlü gelmedi. Merakla beklenen dizi hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

Talihsizlikler dizisi!

Dizinin peşini şanssızlıklar sarmış ve dizi bir türlü çekimlerini tamamlayamamıştı. İlk olarak kanalı değiştirilen diziden daha sonra başrol oyuncusu Alina Boz ayrılık kararı vermiş ve ardına Esra Bilgiç'de diziden ayrıldığını açıklamıştı. Son olarak ise dizinin adı değişmiş ve Terzi olmuştu. En nihayetinde dizide rahatlama gerçekleşti ve çekimler hızlandı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül’ün yer aldı Terzi dizisi çekimlerine devam ederken son çekim yeri ise Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı oldu. Çekimlerin olduğunu öğrenen bir çok dizi sever alana koştu ve büyük bir kalabalık ortaya çıktı.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Bir türlü işlerin yolunda gitmediği ve en sonunda isim değişikliğine kadar gidilen dizinin yeni yayıncısı Netflix oldu. OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenen ve yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizi Netflix'ten tam 3 sezonluk anlaşmayı kaptı. Sıra dışı bir anlaşma olarak görülen bu anlaşmada 3 sezonun birden çekileceği de bildirildi...

Çağatay Ulusoy kimdir?

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu anne tarafından Boşnak baba tarafından Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Ulusoy 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümünde yapan yakışıklı oyuncu Ayla Algan'dan da oyunculuk dersleri almıştır.

İlk rolüne 2011 yılında Adını Feriha Koydum dizisiyle kavuşan oyuncu 2 sezonda tam 67 bölümde yer almıştır. Dizi devam ederken Ulusoy aynı zamanda Anadolu Kartalları filminde de rol almış ve film 1.195.129 kişilik bir gişe sayısına ulaşmıştır.

Diziden baş rol oyuncusunun ayrılmasıyla isim değiştirip 13 bölüm daha yayınlanıp yayın hayatını tamamlamıştır.

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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