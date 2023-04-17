Dizi
17 Nisan 2023 - 13:15

Teşkilat dizisi sevenlerine kötü haber! Usta oyuncu kadrodan ayrılıyor: Senaryo sil baştan!

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'tan son dakika haberi geldi. Dizinin dikkat çeken karakteri Efkar Baba'dan ayrılık haberi. Diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde.

Dizi
17 Nisan 2023 - 13:15
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Teşkilat dizisi sevenlerine kötü haber! Usta oyuncu kadrodan ayrılıyor: Senaryo sil baştan!


Geçtiğimiz seneden beri TRT ekranlarına gelen ve seyirciyi kazanan Teşkilat dizisinden yeni haber geldi. Sevenleri haberi duyunca üzüldü. Efkar Baba dizeye veda mı edecek? Paylaşılan bu bilgilerin ayrıntıları yazının devamında.

teşkilat

TEŞKİLAT'TAN AYRILIK HABERİ



Yayınlandığı tarihten eri seyircinin beğenisini kazanan ve izlenme rekorları kıran diziden ayrılık haberi geldi. Ankara'da çekim yapılan, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin hayranlarının sayısı her geçen gün artıyor. Anlatımıyla ve büyük oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziden Gürkan Uygun'un ayrılacağı iddiaları gündem oldu. Gürkan Uygun dizide Efkar Baba karakterine hayat vererek sevenlerini sevindirmişti. Haber kesin olmamakla beraber paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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