Teşkilat dizisinde kadro genişliyor! Öyle bir isim dahil oldu ki dizi zirveye taşınacak

TEŞKİLAT KADROSU GENİŞLİYOR







Milyonlarca insan tarafından her hafta büyük bir heyecanla beklenen Teşkilat dizisinin başarılı kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor! Peki hangi isim diziye gelecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Teşkilat dizisinin başarılı kadrosunda Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Yunus Narin, Ebru Nil Aydın, Ela Naz Koçak gibi isimler yer alıyor. Dizi kadrosuna ise Zeynep Tuğçe Bayat'ın da katılacağı öğrenildi. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde olacaklar da seyirci tarafından merakla araştırılıyor.Dizide Hartley ikinci kez kızının ölümüyle yüzleşti ve zor günler yaşamaya başladı. Amaçları sebebiyle kızının ölümüne sebep olan kişiler için acımasız yollara başvurmayı düşünürken Efkar da Ömer'i kurtarma hamlesini yapar ancak Francis'e takılır. Efkar'dan haber alamayan Korkut Halit Başkan'dan zorlu görev haberini alır. Siyah İnci tarafından sunulan kanıtlara artık direnemeyen Zehra ise bir karar vermek zorunda kalır. Hartley ise artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünürken Gece Bekçisi olarak yapacağı ilk görevi Ömer ve Efkar'ı zor bir durumun içine düşürmek olacaktır.