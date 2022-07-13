Dizi
13 Temmuz 2022 - 15:59

Teşkilat dizisinde yeni başrol kim? Serdar karakteri yerine kim gelecek? Teşkilat dizisi yeni kadrosu

Teşkilat dizisinde haftalar önce heyecanlı bir sezon finali gerçekleşti. Ekipten bazı isimler şehit olurken Serdar karakterine ne olacağı, diziden çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. Çağlar Ertuğrul konuya ilişkin olarak Serdar karakterinin diziden ayrıldığını açıklarken onun yerine kimin geleceği araştırma konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

Dizi
13 Temmuz 2022 - 15:59
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Teşkilat dizisinde yeni başrol kim? Serdar karakteri yerine kim gelecek? Teşkilat dizisi yeni kadrosu
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat her hafta pazar akşamları izleyici karşısına çıkarken haftalar önce sezon finali yaptı. Sezon finalinde sevilen ve başrol karakter Serdar şehit olarak diziden ayrıldı. Final sahnesinde ölüp ölmediği net olmayan Serdar karakterine ilişkin Çağlar Ertuğrul açıklama yaptı. Ertuğrul diziden ayrıldığını açıkladı. Yani Serdar karakteri diziye şehit olarak veda etti.

Teşkilat dizisinde yeni başrol kim olacak?

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul ikinci sezonun sezon finalinde diziye veda etti. Hal böyle olunca yeni başrolün kim olacağı merak edilmeye başlandı. Ortaya atılan iddialara göre Çağlar Ertuğrul yerine diziye başarılı oyuncu Serhat Teoman dahil olacak. Tims&B Productions ilk olarak Serhat Teoman ile irtibata geçti. Serhat Teoman'ın ise gelen teklife olumlu baktığı konuşulanlar arasında yer alıyor. Cevabı ise kısa süre içinde belli olacak.

serhat teoman

Çağlar Ertuğrul'dan veda mesajı

Teşkilat dizisinin gözde oyuncusu Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Ertuğrul, veda gönderisinin altına şu açıklamayı yazdı:

“67 haftada unutulmayacak anılar biriktirdik. Yüzlerce emekçisiyle gurur veren bir iş ortaya çıkardık. En zor şartlarda bile binlerce destekçisinden moral bulduk. Sonsuz teşekkürler! Ve şüpheniz olmasın ‘Teşkilat’ yeni sezonda da son derece heyecanlı olmaya devam edecek…”

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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