TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat her hafta pazar akşamları izleyici karşısına çıkarken haftalar önce sezon finali yaptı. Sezon finalinde sevilen ve başrol karakter Serdar şehit olarak diziden ayrıldı. Final sahnesinde ölüp ölmediği net olmayan Serdar karakterine ilişkin Çağlar Ertuğrul açıklama yaptı. Ertuğrul diziden ayrıldığını açıkladı. Yani Serdar karakteri diziye şehit olarak veda etti.
Dizi
13 Temmuz 2022 - 15:59
Teşkilat dizisinde yeni başrol kim? Serdar karakteri yerine kim gelecek? Teşkilat dizisi yeni kadrosu
Teşkilat dizisinde haftalar önce heyecanlı bir sezon finali gerçekleşti. Ekipten bazı isimler şehit olurken Serdar karakterine ne olacağı, diziden çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. Çağlar Ertuğrul konuya ilişkin olarak Serdar karakterinin diziden ayrıldığını açıklarken onun yerine kimin geleceği araştırma konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
Dizi
13 Temmuz 2022 - 15:59