MAGAZİN
02 Eylül 2022 - 19:55

Teşkilat dizisinden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi belli oldu!

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul diziden ayrılmıştı. Yakışıklı oyuncunun yeni projesi belli oldu. İşte ayrıntılar.

MAGAZİN
02 Eylül 2022 - 19:55
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Teşkilat dizisinden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi belli oldu!


Ünlü yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un yeni projesi belli oldu. TRT 1 ekranlarında 2 sezon 'Teşkilat' dizisinde rol alan Çağlar Ertuğrul sağlık sorunu yaşadığı gerekçesi ile diziye veda etmişti.

çağlar ertuğrul



Çağlar Ertuğrul'un yeni projesi belirlendi. BluTV dizisinde başrollerini Merve Dizdar ve Berkay Ateş'in paylaştığı dizide rol almaya hazırlanıyor. Yamaç Okur'un yapımcılığını üstlendiği dizide Yunus Ozan Korkut yönetmen koltuğuna oturacak.

Dizinin çekim hazırlıkları Ekim ayında Adana'da başlanılacağı bilgiler arasında yer almaktadır.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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