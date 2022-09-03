Dizi
03 Eylül 2022 - 22:54

Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’ta yeni sezon değişiklikleri hız kesmeden devam ediyor. Dizinin başrolüne Murat Yıldırım’ın transfer edilmesinin ardından dizinin sevenleri Murat Yıldırım’ın hangi karakteri canlandıracağı ve karakterin hikayesi herkes tarafından merakla araştırılıyor. İşte Teşkilat’ın yeni başrolü Murat Yıldırım’ın canlandıracağı karakter ve daha fazlası…

Dizi
03 Eylül 2022 - 22:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü

Teşkilat’ın Yeni Başrolü Murat Yıldırım Oldu!

Tims&B Productions tarafından yapımcılığı üstlenilen geniş hayran kitlesine sahip ve yönetmen koltuğunda Gül Sarıaltın’ın oturduğu, senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu’nun yazdığı Teşkilat dizisinin yeni başrol oyuncusu Murat Yıldırım oldu. Aziz adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı ve yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım’ın kariyerindeki yeni durağı Teşkilat dizisi oldu.

Murat Yıldırım Teşkilat

Deniz Baysal Yurtçu ile başrollerini paylaşacağı Murat Yıldırım’ın canlandıracağı karakter olan Ömer’in hikayesi ise şu şekilde:

Ekibe yeni katılan Ömer, babasının genç yaşta kendilerini terk etmesiyle ailesinin bütün yükünü sırtlayan bir çocuktur. Karşılaştığı zorluklara göğüs geren Ömer, azmi ve üstün yeteneğinin karşılığı olarak Milli İstihbarat Teşkilat’ında görev almaya hak kazanmıştır. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşamış olduğu acı olayın etkisiyle yerle bir olan Ömer, bu olayın sorumlularını bulmaya çalışırken, kendi hayatında dair bilmediği gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Ömer ekibe dahil olarak en büyük gündem olan terör devleti’ne karşı sonsuz bir mücadele içine girer. Bir diğer yandan da Zehra’yla geçmiş hesapları açılacak ve ortalık tamamen karışacaktır.

Teşkilat dizisi yeni bölümleri ile TRT 1 ekranlarında çok yakında sevenleriyle buluşacak!

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Aşk ve Umut dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosu ve canlandırdığı karakterler
Aşk ve Umut dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosu ve canlandırdığı karakterler
Aldatmak dizisinde Oltan karakterini canlandıran Cem Bender kimdir, evli mi, kaç yaşında? Cem Bender'in hayatı...
Aldatmak dizisinde Oltan karakterini canlandıran Cem Bender kimdir, evli mi, kaç yaşında? Cem Bender'in hayatı...
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi hangi kanalda? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi hangi kanalda? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi
Yargı dizisi Ayten kimdir? Elif Melda Yılmaz kimdir, kaç yaşında evli mi, nereli? Elif Melda Yılmaz'ın hayatı...
Yargı dizisi Ayten kimdir? Elif Melda Yılmaz kimdir, kaç yaşında evli mi, nereli? Elif Melda Yılmaz'ın hayatı...
Güzel Günler Feyyaz karakterini kim canlandıracak? Mert Denizmen'in hayatı
Güzel Günler Feyyaz karakterini kim canlandıracak? Mert Denizmen'in hayatı
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte...