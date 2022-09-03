Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü

Teşkilat’ın Yeni Başrolü Murat Yıldırım Oldu!

Tims&B Productions tarafından yapımcılığı üstlenilen geniş hayran kitlesine sahip ve yönetmen koltuğunda Gül Sarıaltın’ın oturduğu, senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu’nun yazdığı Teşkilat dizisinin yeni başrol oyuncusu Murat Yıldırım oldu. Aziz adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı ve yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım’ın kariyerindeki yeni durağı Teşkilat dizisi oldu.Deniz Baysal Yurtçu ile başrollerini paylaşacağı Murat Yıldırım’ın canlandıracağı karakter olan Ömer’in hikayesi ise şu şekilde: Ekibe yeni katılan Ömer, babasının genç yaşta kendilerini terk etmesiyle ailesinin bütün yükünü sırtlayan bir çocuktur. Karşılaştığı zorluklara göğüs geren Ömer, azmi ve üstün yeteneğinin karşılığı olarak Milli İstihbarat Teşkilat’ında görev almaya hak kazanmıştır. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşamış olduğu acı olayın etkisiyle yerle bir olan Ömer, bu olayın sorumlularını bulmaya çalışırken, kendi hayatında dair bilmediği gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Ömer ekibe dahil olarak en büyük gündem olan terör devleti’ne karşı sonsuz bir mücadele içine girer. Bir diğer yandan da Zehra’yla geçmiş hesapları açılacak ve ortalık tamamen karışacaktır. Teşkilat dizisi yeni bölümleri ile TRT 1 ekranlarında çok yakında sevenleriyle buluşacak!