Dizi
15 Mayıs 2023 - 09:15

Teşkilat dizisinden final sinyalleri geldi! O isimler artık dizide yer almayacak

TRT1 ekranlarının popüler dizisi Teşkilat her hafta reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alırken finale adım adım gittiğini duyurdu. İzleyici kitlesi yeni sezon için araştırmalara başlarken o isimlerin veda edeceği açıklandı. Teşkilat'a veda eden o isimler haberimizde.

Dizi
15 Mayıs 2023 - 09:15
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Teşkilat dizisinden final sinyalleri geldi! O isimler artık dizide yer almayacak


Büyük ilgiyle izlenen Teşkilat dizisi bu sezon reyting rekorlarını kırarken önemli rakiplerine karşılık başarısını gösterdi. Teşkilat sezon finaline az bir zaman kala o oyuncuların projeden ayrılacağını açıkladı. Yeni sezonda yine oyuncu değişikliğine giden Teşkilat dizisi izleyicilerini meraklandırdı. Teşkilat dizisinin yeni sezonunda olmayacak o isimler...

Teşkilat efkar

TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILAN OYUNCULAR



Projeye veda edecek oyuncuların başında Efkar gelirken devamında ise yeni katılan Siyah İnci oldu. Bu isimler Teşkilat'ın sezon finali olmasını beklemeden ekranlara veda edeceği öğrenildi. Özellikle Efkar karakteri izleyicilerin sevdiği biri haline gelirken hayal kırıklığı yaşandı.

TEŞKİLAT NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

TRT1 ekranlarının sevilen yapımı olan Teşkilat, sezon finali olacağını duyururken ne zaman yapacağına dair net bir bilgi söz konusu değildir. Teşkilat'ın ne zaman sezon final yapacağı izleyicileri tarafından merak ediliyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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