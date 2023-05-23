Teşkilat dizisinden izleyici kahreden ayrılık! O iki isim apar topar gönderiliyor! Ünlü isimler gelecek sezonda olmayacak







TEŞKİLAT DİZİSİNDE YAPRAK DÖKÜMÜ











Teşkilat dizisi, sezon finaline doğru ilerlerken ardı ardına ayrılıklar yaşanacak. Üç sezonun ardından dördüncü sezon onayı alan diziye, Zeynep Tuğçe Bayat ve Gürkan Uygun'un ayrılacağı haberleri geldi.Teşkilat dizisinin sevilen oyuncusu Gürkan Uygun, diziye sonradan katılmasına rağmen izleyicilerin gözdesi haline gelmişti. Ancak, 4. sezonunda Teşkilat'ta yer almayacak ve oyuncunun macerası sona eriyor. Gürkan Uygun, daha önce Kurtlar Vadisi, Uyanış Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl, Payitaht Abdülhamid, Yılan Hikayesi, Çiçek Taksi, Deli Yürek gibi projelerde başarılı performans sergilemişti.Dizide Siyah İnci karakteriyle ekranlarda izleyicileri etkileyen ve aksiyonu artıran Zeynep Tuğçe Bayat da veda ediyor. 4. sezonda kadroda yer almayacağı açıklanan Bayat'ın Teşkilat serüveni kısa soluklu oldu ve hikayesi birkaç bölümle sınırlı kaldı. Zeynep Tuğçe Bayat, Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman, Arka Sıradakiler, Afili Aşk, Çilek Kokusu, Baba, Seviyor Sevmiyor, Gönülçelen gibi yapımlarda da yer almıştı.