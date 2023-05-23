Teşkilat dizisinden izleyici kahreden ayrılık! O iki isim apar topar gönderiliyor! Ünlü isimler gelecek sezonda olmayacak

Teşkilat dizisi, sezon finaline doğru ilerlerken ardı ardına ayrılıklar yaşanacak. Üç sezonun ardından dördüncü sezon onayı alan diziye, Zeynep Tuğçe Bayat ve Gürkan Uygun'un ayrılacağı haberleri geldi.
TEŞKİLAT DİZİSİNDE YAPRAK DÖKÜMÜ
Dizide Siyah İnci karakteriyle ekranlarda izleyicileri etkileyen ve aksiyonu artıran Zeynep Tuğçe Bayat da veda ediyor. 4. sezonda kadroda yer almayacağı açıklanan Bayat'ın Teşkilat serüveni kısa soluklu oldu ve hikayesi birkaç bölümle sınırlı kaldı. Zeynep Tuğçe Bayat, Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman, Arka Sıradakiler, Afili Aşk, Çilek Kokusu, Baba, Seviyor Sevmiyor, Gönülçelen gibi yapımlarda da yer almıştı.