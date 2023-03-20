Teşkilat'ın güzeller güzeli Zehrası Deniz Baysal'ın eski aşkı o isim çıktı! Meğer kısa dönem set aşkıymış

Ekranların sevilen dizisi "Teşkilat "taki Zehra rolüyle tanınan başarılı oyuncu Deniz Baysal, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Eski sevgilileriyle yaşadığı ilişkilere dair ortaya çıkan haberler medyanın dikkatini çekti. Deniz Baysal, Kolpa müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile mutlu bir evliliği olmasına rağmen, geçmişteki ilişkileri kamuoyunda ilgi uyandırdı.
Manşet Deniz Baysal'ın Geçmiş İlişkileri Ortaya Çıktı
Deniz Baysal'ın 2015 yapımı "Kaçak Gelinler" dizisindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile bir dönem romantik bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Sette arkadaşlık olarak başlayan ilişki uzun sürmedi ve çift kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.