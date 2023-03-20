MAGAZİN
20 Mart 2023 - 14:00

Teşkilat'ın güzeller güzeli Zehrası Deniz Baysal'ın eski aşkı o isim çıktı! Meğer kısa dönem set aşkıymış

Deniz Baysal'ın özel hayatı magazin haberi oldu

MAGAZİN
20 Mart 2023 - 14:00
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Teşkilat'ın güzeller güzeli Zehrası Deniz Baysal'ın eski aşkı o isim çıktı! Meğer kısa dönem set aşkıymış
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Ekranların sevilen dizisi "Teşkilat "taki Zehra rolüyle tanınan başarılı oyuncu Deniz Baysal, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Eski sevgilileriyle yaşadığı ilişkilere dair ortaya çıkan haberler medyanın dikkatini çekti. Deniz Baysal, Kolpa müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile mutlu bir evliliği olmasına rağmen, geçmişteki ilişkileri kamuoyunda ilgi uyandırdı. 

Deniz Baysal'ın Özel Hayatı Magazin Haberi Oldu

Manşet Deniz Baysal'ın Geçmiş İlişkileri Ortaya Çıktı



Deniz Baysal'ın 2015 yapımı "Kaçak Gelinler" dizisindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile bir dönem romantik bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Sette arkadaşlık olarak başlayan ilişki uzun sürmedi ve çift kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

Manşet Furkan Andıç, Dilan Çiçek Deniz ile İlişkisine Devam Ediyor

Furkan Andıç, Deniz Baysal'dan ayrıldıktan sonra güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile bir ilişkiye başladı. Ancak çiftin birbirlerine olan aşkı kısa sürdü ve bir yıllık flörtün ardından ilişkilerini bitirme kararı aldılar.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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