Teşkilat'tan sonra yeni MİT dizisi geliyor! Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu resmen yıldız geçidi

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin bir benzeri daha çekiliyor. Show TV’de ekranlara gelecek olan Sipahi dizisi fedakar MİT ajanlarının hikayesini anlatıyor. Dizinin kadrosunda ise birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin duyurulması ardından Sipahi dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var gibi sorular araştırılmaya başlandı.
MİT dizisi gümbür gümbür geliyor
Show TV ekranlarında yayınlanması planlanan Sipahi dizisinin yapımını CNP Film, yapımcılığını ise Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat üstleniyor. Macera ve aksiyon dolu dizi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği ajanların hikayesini anlatacak.
Duyurusu yeni yapılan dizinin yayın tarihi heyecanla beklenirken oyuncu kadrosu da belli oldu. Dizide, MİT’in yetiştirdiği en becerikli ajanlardan Korkut Ali’nin ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları anlatacak. Diziden ilk görüntüler kamuoyu ile paylaşılırken, Türkiye’ye yönelik tehditleri fedakarlıklarıyla engelleyen MİT ajanlarını izleyeceğiz.
Sipahi dizisinin konusu nedir?
“ Vatan için her yerde “ sloganıyla yola çıkan Sipahi dizisinde, batının karanlık güçlerinin desteklendiği yapılanmanın Türkiye için oluşturduğu tehditler, terör eylemleri ve kaos yaratan olaylar yaşanıyor. Türkiye ekonomisi birçok sınavdan geçerken, Metaverse, dark web, kripto
sistemleri ve internet sistemleri ülkenin en hassas noktaları siber saldırıya uğruyor. Bu karmaşık olaylar ülkedeki çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sipahileri ise bu tehlikeyi fark eder ve kaos ortamını engellemek için harekete geçer.
Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Sipahi dizisinin senaryosunu Ali Doğançay, yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Kaan Yıldırım, Kerem Alışık, Özge Gürel, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Çağdağ Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Zeynep Oymak, Elit Andaç Çam, İsmail Düvenci ve Berrin Arısoy gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Sipahi dizisinin ilk teaserı “ Yakında “ denilerek yayınlandı. Dizinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.