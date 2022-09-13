Yayınlanması ile birlikte en çok izlenen diziler arasında yer alan teşkilat 3. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon çekimleri Ankara'da yapılan izinin 3. sezonu İstanbul'da gerçekleşecek. Yeni sezonda kadroya ünlü oyuncu Murat Yıldırım dahil olurken geçtiğimiz sezon dizide yer alan Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Ezgi Eyüboğlu ve Çağlar Ertuğrul gibi isimler yeni sezonda yer almayacak. Dizinin oyuncu kadrosunda yeni isimler de dahil olurken dizinin yeni sezon çekimleri hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki, Teşkilat başlıyor mu? Teşkilat ne zaman ekrana gelecek? TRT 1 Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? İşte Teşkilat dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…
Dizi
13 Eylül 2022 - 11:34
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu
TRT ekranlarında yayınlanan ve herkesin severek izlediği Teşkilat dizisi 3. sezonu ile yayın hayatına başlıyor. Milli İstihbarat Teşkilatını konu edinen dizinin çekimleri artık İstanbul'da yapılacak. Yeni sezonda yeni oyuncuları da göreceğimiz dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte Teşkilat dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…
Dizi
13 Eylül 2022 - 11:34
EDİTOR
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