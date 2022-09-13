Dizi
13 Eylül 2022 - 11:34

Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu

TRT ekranlarında yayınlanan ve herkesin severek izlediği Teşkilat dizisi 3. sezonu ile yayın hayatına başlıyor. Milli İstihbarat Teşkilatını konu edinen dizinin çekimleri artık İstanbul'da yapılacak. Yeni sezonda yeni oyuncuları da göreceğimiz dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte Teşkilat dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Dizi
13 Eylül 2022 - 11:34
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Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu
Yayınlanması ile birlikte en çok izlenen diziler arasında yer alan teşkilat 3. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon çekimleri Ankara'da yapılan izinin 3. sezonu İstanbul'da gerçekleşecek. Yeni sezonda kadroya ünlü oyuncu Murat Yıldırım dahil olurken geçtiğimiz sezon dizide yer alan Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Ezgi Eyüboğlu ve Çağlar Ertuğrul gibi isimler yeni sezonda yer almayacak. Dizinin oyuncu kadrosunda yeni isimler de dahil olurken dizinin yeni sezon çekimleri hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki, Teşkilat başlıyor mu? Teşkilat ne zaman ekrana gelecek? TRT 1 Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? İşte Teşkilat dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Teşkilat 3. sezon ne zaman ekrana gelecek?

3. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya gün sayan Teşkilat dizisi artık İstanbul'da çekilecek. İlk iki sezonu Ankara'da çekilen dizinin konusu İstanbul'a çevrildi. Haziran ayı ile birlikte sezon finaline giren dizinin Eylül ayının üçüncü ya da son haftasında ekrana gelmesi bekleniyor. Geçen sezon 26 Eylül'de ekrana gelen dizinin yine aynı süreler içerisinde yayınlanmaya başlaması planlanıyor.

Teşkilat Ne Zaman Başlıyor

Yeni sezonda yeni oyuncular olacak

2. sezonda bazı oyuncular diziye veda ederken 3. sezonda ekrana yeni yüzler göreceğiz. Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Murat Yıldırım dahil olurken geçtiğimiz sezon diziye Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Ezgi Eyüboğlu ve Çağlar Ertuğrul veda etti. Son değişiklikler araştırılırken oyuncu kadrosunu yeni isimlerde dahil olmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosundaki değişiklikler hakkında araştırmalar hız kazanırken son olarak dizinin oyuncu kadrosuna Yunus Emre Yıldırım, Levent Can ve Yunus Narin katıldı.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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