TEKNOLOJİ
26 Aralık 2022 - 00:22

Tesla'dan Türkiye'deki merkezi için iş ilanı! Çok sayıda eleman alınacak..

Türkiye'de elektrikli araçların son zamanlarda yaşanan artışları markaların dikkatini Türkiye'ye çevirmesine olanak sağlarken Tesla, Türkiye genel merkezi için de iş ilanları açtı. İlanlarda çok sayıda eleman alınacağı belirtildi.

TEKNOLOJİ
26 Aralık 2022 - 00:22
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Tesla'dan Türkiye'deki merkezi için iş ilanı! Çok sayıda eleman alınacak..


Ocak-Kasım 2022 döneminde Türkiye'de hem otomobil hem de hafif ticari araç satışları, yıllık yüzde 1 düşüşle 668.000 adet oldu. Bu dönemde araç satışları yüzde 2,4 azalarak 505.886 adet olurken, hafif ticari araçlarda satışlar ise yüzde 3,4 arttı ve 162.177 adet olarak kaydedildi.

Motor tipine göre otomotiv pazarını değerlendirildiğinde, dizel motorlu araç satışlarının düşmeye devam ettiğini görülüyor. Üreticilerin geçmişe oranla daha az dizel araç piyasaya sürmesi de dizel satışlarındaki düşüşün ana nedenlerinden biri olarak anlaşılıyor.



Tesla'dan Türkiye'deki merkezi için iş ilanı

ELEKTİRKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 157,3 ARTIŞ

Bu yılın ilk 11 ayında benzinli araçlar 353 bin adetle 529 adetle birinci, 87 bin adetle 45 adetle dizel araçlar ikinci sırada olduğu kaydedildi. Hibrit araçlar 51.504 adet, LPG'li araçlar 7.000.594 adet ve elektrikli araçlar 6.000.214 adet sattı.

Ocak-Kasım 2021 döneminde 342 bin 245 benzin, 104 bin 218 dizel, 45 bin 190 hibrit, 24 bin 226 LPG ve 2415 elektrikli araç satıldı. Aynı dönemde elektrikli araç satışları yüzde 157,3, hibrit araçlarda satış oranları da yüzde 14 arttı.

Tesla'dan Türkiye'deki merkezi için iş ilanı

TESLA TÜRKİYE'DE PERSONEL ALIMINA BAŞLADI

Türkiye'de elektrikli mobilitedeki gelişmeler çok sayıda markanın ilgisini çekti. Dünyanın en ünlü elektrikli otomobil markası Tesla, Türkiye'de de kapılarını açıyor. Türkiye'deki atağına süper hızlı şarj istasyonu kurarak başlayan Tesla, Türkiye'deki genel merkezinin boşaldığını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilk servis merkezini İstanbul Beşiktaş'ta açmayı hedefliyor.

Tesla'dan Türkiye'deki merkezi için iş ilanı

Merkez şu pozisyonlar için işe alım yapıyor: Mobil servis teknisyeni, otomotiv tamircisi/teknisyen, servis danışmanlığı görevlisi, parça danışmanlığı, otomotiv süpervizör görevlisi, Tesla danışmanı, Supercharger iş geliştirme lideri.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İstanbul'daki hizmetle ilgili resmi bir duyurunun 2023'ün başlarında yapılacağını açıkladılar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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