Tesla'nın Türkiye'deki resmi satışları başlatıldı! İşte, Tesla Model Y'nin satış fiyatları..













TESLA MODEL Y SATIŞ FİYATLARI

ABD'li elektrikli araç grubu Tesla, bugün Türkiye'de satışa başladığını duyurdu. Türkiye'de satılan araçların modelleri ve satış fiyatları da bu kapsamda belirlendi. Türkiye'de satışa çıkarılacak olan ilk model, Berlin fabrikasında üretilecek olan Model Y olacak.10.000 TL'lik ön sipariş modeli Mayıs ayında sahibini bulacak. Otonom sistemlerin standart olduğu modeller, üç farklı donanım seviyesiyle geliyor. FSD (Tam Otonom Sürüş) sisteminin Mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Geliştirilmiş otonom sistem 100.000 TL fiyatla opsiyonel olarak sunuluyor.455 km menzile sahip Model Y, 1 milyon 548 bin 732 TL'den satılıyor. Dört tekerlekten çekişli, çift motora sahip Model Y Long Range'in 533 km menzile ve 1.061.900 bin 532 TL perakende satış fiyatına sahip olduğu söyleniyor.514km menzile sahip aracın üst paketi olan Model Y Performance 1.778.832 TL'den satılıyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli model, 0'dan 100'e kadar yaklaşık olarak 3,7 saniyede hızlanıyor. Tesla'nın kurduğu şarj istasyonu da bugünden itibaren faaliyetlerine başlayacak. İstasyonda Tesla araç sahipleri kw başına 7,30 TL ödeme yaparken esla olmayan araçları şarj etmek isteyenler de kw başına 8,60 TL gibi bir ödeme yapacaklar.