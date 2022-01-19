DÜNYA
19 Ocak 2022 - 23:57

Teslimat için üşenen postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı!

Japonya'da Yasuyuki Hara isimli bir postacı, gelen gönderileri teslim etmekte üşendiği için 7 bin gönderiyi çöpe attı.

DÜNYA
19 Ocak 2022 - 23:57
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Teslimat için üşenen postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı!
Japonya’da yaşayan  Yasuyuki Hara isimli bir postacı, duyanları pes artık dedirten bir şey yaptı. Gelen gönderileri teslim etmeye üşenen postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı.




Osaka eyaletine bağlı Tondabayashi şehrinde görevli 20 yaşındaki bir postacı, gönderi dolu çuvalları şehrin çıkışına yakın bir yerde bulunan ormanlık alana boşalttığı sırada çevredekiler tarafından fark edildi. Gönderileri yere boşaltan postacı hemen ihbar edildi.




Çok geçmeden polis tarafından yakalanan postacı Hara, polise verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etti ve işinin yorucu olduğunu ve üşendiği için de gönderileri ilk önce arabasına koyduğunu daha sonra da ormanlık alana attığını söyledi.

Zanlının çöpe attığı gönderilerin bir kısmının, yerel yönetimlerce koronavirüse karşı aşılanması için vatandaşlara gönderilen aşı biletleri olduğu öğrenilirken şahsın evinde yapılan aramalarda ise 4 bin adetten fazla teslim edilmemiş gönderi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yasuyuki Hara'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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