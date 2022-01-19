Teslimat için üşenen postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı!













Japonya’da yaşayan Yasuyuki Hara isimli bir postacı, duyanları pes artık dedirten bir şey yaptı. Gelen gönderileri teslim etmeye üşenen postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı.Osaka eyaletine bağlı Tondabayashi şehrinde görevli 20 yaşındaki bir postacı, gönderi dolu çuvalları şehrin çıkışına yakın bir yerde bulunan ormanlık alana boşalttığı sırada çevredekiler tarafından fark edildi. Gönderileri yere boşaltan postacı hemen ihbar edildi.Çok geçmeden polis tarafından yakalanan postacı Hara, polise verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etti ve işinin yorucu olduğunu ve üşendiği için de gönderileri ilk önce arabasına koyduğunu daha sonra da ormanlık alana attığını söyledi.Zanlının çöpe attığı gönderilerin bir kısmının, yerel yönetimlerce koronavirüse karşı aşılanması için vatandaşlara gönderilen aşı biletleri olduğu öğrenilirken şahsın evinde yapılan aramalarda ise 4 bin adetten fazla teslim edilmemiş gönderi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yasuyuki Hara'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.