GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 18:03

Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri İslam'a göre hükmü

Kurban Bayramına sayılı günler kalmasıyla insanlar internet üzerinden yapabilecekleri ibadetleri araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'nda zikredilen teşrik tekbiri de en çok araştırılan konulardan biri. Peki teşrik tekbiri nedir? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 18:03
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Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri İslam'a göre hükmü


Kurban Bayramı'nda zikredilmeye başlandığı bilinen Teşrik Tekbiri ile ilgili insanların araştırmaları devam ediyor. Peki teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl zikredilir? Teşrik tekbirinin anlamı nedir? Teşrik tekbiri farz mıdır? Teşrik tekbiri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Teşrik tekbiri nedir

Teşrik tekbiri kelime olarak 'doğuya doğru gitmek, yüksek sesle tekbir almak, bayram namazı için musallaya çıkmak' anlamlarına gelir. Dinî olarak ise Zilhicce ayının muayyen zamanlarında farz namazlarından sonra zikredilen tekbir anlamına gelmektedir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramlarında farz namazları kılındıktan sonra getirilir. Her farz namazı bitişinden sonra 3 kez teşrik tekbiri getirilir ve teşrik tekbiri 23 farz namazını kapsar.

Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter



Teşrik tekbiri Kurban Bayramı arefe gününün sabah namazıyla ile başlar. Yani bu sene teşrik tekbiri zikredilmeye 8 Temmuz sabah namazında başlanacak. Bitişi ise bayramın son günü ikindi namazıyla olur. Bitişi de bu sene 12 Temmuz gününe denk gelmektedir.

Teşrik Tekbiri Nasıl Getirilir Anlamı Nedir

Teşrik tekbiri farz mıdır

Teşrik tekbiri getirmek İslam dininde vacip olarak bilinmektedir.

Teşrik tekbiri nasıl okunur

Teşrik tekbirinin okunuşu şu şekildedir; "Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallahu vallahı ekber. Allahı ekber ve lillahi'l hamd." Tekbirin Türkçe okunuşu ise şöyledir; "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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