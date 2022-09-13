Test çalışmaları başarı ile sürüyor...Milli Elektrikli Tren artık hizmete hazır olacak... Tarih paylaşıldı!













Milli elektrikli tren seti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak görev alan Türkiye Rayı Araçları Sanayi Anonim Şirketi Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, kurum içerinde yaptığı basın açıklamasında gündemde yer alan yeni elektrikli tren için merak edilenleri yanıtladı. Teknik bilgilerine dair detayların paylaşıldığı bu açıklamalarda test sürüşlerinin de başladığının altı çizildi. Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, Milli Elektrikli Tren Seti'nin teknik özelliklerini dile getirdi. Müdür Aba, trenin frenleme, hız ve genel testlerinin ise yer aldığı görüntüleri de basın mensupları ile paylaştı. Bunun yanı sıra üretilen trenin üretim tesislerinde ele alınan alınan trenin içerisi gezdirilerek Aba, iç bölümleri hakkında da bilgileri paylaştı. Tanıtımı yapılan tren için tesis içerisinde yer alan raylar üzerinde yürütme işlemi de gerçekleşti. Sene sonunda çalışmaların bitirilerek kullanılabilir hale gelmesi de hedefler arasında yer almaktadır.Milli elektrikli tren üretimine dair yapılan araştırmalar üzerine saatte 160 kim hız ile gideceği ve prototipin ve fabrika testlerinin tamamlandığı belirtildi. Gerçekleşecek olan proje içerisine ise altyapı özelliklerinden yararlanarak tren setlerinin hızlı tren kısmında yer alması için gerekli olan tasarımlarında yapılacağı açıklandı. Saatte 225 km hız ile gidebilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin de en kısa süre içerisinde uygulanması beleniyor. TÜRASAŞ eli ile düzenlenen milli elektrikli lokomotifin tasarımı ve üretim işlemleri için hızlı bir çalışma planı gerçekleşirken söz konusu olan projede ise elde edilen tüm tecrübenin milli elektrikli lokomotif üretiminde kullanılması hedefler arasında.