Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak görev alan Türkiye Rayı Araçları Sanayi Anonim Şirketi Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, kurum içerinde yaptığı basın açıklamasında gündemde yer alan yeni elektrikli tren için merak edilenleri yanıtladı. Teknik bilgilerine dair detayların paylaşıldığı bu açıklamalarda test sürüşlerinin de başladığının altı çizildi. Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, Milli Elektrikli Tren Seti'nin teknik özelliklerini dile getirdi. Müdür Aba, trenin frenleme, hız ve genel testlerinin ise yer aldığı görüntüleri de basın mensupları ile paylaştı. Bunun yanı sıra üretilen trenin üretim tesislerinde ele alınan alınan trenin içerisi gezdirilerek Aba, iç bölümleri hakkında da bilgileri paylaştı. Tanıtımı yapılan tren için tesis içerisinde yer alan raylar üzerinde yürütme işlemi de gerçekleşti. Sene sonunda çalışmaların bitirilerek kullanılabilir hale gelmesi de hedefler arasında yer almaktadır.
GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 09:17
Test çalışmaları başarı ile sürüyor...Milli Elektrikli Tren artık hizmete hazır olacak... Tarih paylaşıldı!
2022 yılının sonunda kullanıma açılması beklenen Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretim ve testlerinin yapılmaya başlanması üzerine gözler ne zaman çıkacağına çevrildi. Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba ise konu hakkında yaptığı basın açıklamasında merak edilenleri yanıtladı.
GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 09:17
EDİTOR
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