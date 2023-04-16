Test savaşlarında zafer! Bayraktar Kızılelma, dördüncü uçuşundan başarıyla çıktı..







TEST BAŞARIYLA TAMAMLANDI Baykar'ın ifadesine göre, Baykar'ın ülke çapında tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın uçuş test kampanyası planlandığı gibi ilerliyor. Kampanya kapsamında dördüncü uçuşta sistem tanımlama testi başarıyla tamamlandı.





BAYRAKTAR KIZILELMA BİR YILDA REKOR UÇTU

Türkiye'nin ilk İHA'sı Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ Çorlu'daki AİNCİ Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde dördüncü uçuşunu gerçekleştirdi.Baykar'ın tamamına sahip olduğu Bayraktar Kızılelma projesi 2021 yılında start alacak. TC-ÖZB kuyruk numarasına sahip olan Bayraktar Kızılelma, 14 Kasım 2022'de Çorlu'da montaj hattından indirildi. Burada yapılan başarılı zemin testlerinin ardından uçak, ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de yaptı. Bayraktar Kızılelma yaklaşık bir yılda rekor sürede gökyüzüne ulaştı. 30 Mart'ta üçüncü bir uçuş, orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bayraktar Kızılelma yaklaşık bir yılda rekor sürede gökyüzüne ulaştı. 30 Mart'taki üçüncü uçuş, orta irtifa sistemi tanımlama testini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma, yapay zeka yetenekleri sayesinde hem havadan havaya muharebe hem de havadan yere görev icra edecek.Düşük radar kesitinden dolayı görüş mesafesi düşük olan Bayraktar Kızılelma, Türkiye için performansını iki katına çıkaracak. Kısa piste sahip gemilerden kalkış-iniş yapabilme özelliği ile muharebe alanında devrim yaratacak bir platform olan Bayraktar Kızılelma bu yeteneği ile mavi vatanını savunmak için denizaşırı görevlerde ve stratejik görevlerde kilit rol oynayacak. 8,5 ton kalkış ağırlığı ve 1500 kg faydalı yük kapasitesi ile Bayraktar Kızılelma, AESA'nın milli radarında da yüksek derecede durumsal farkındalık sergiliyor. Tamamı yerli geliştirilmiş mühimmat kullanan Bayraktar Kızılelma ayrıca akıllı filo özerkliği ile görev yapabiliyor.