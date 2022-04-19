Tester parfüm nedir? Doğru tester parfüm seçimi

Kokunuz çoğu zaman sizden daha önce gelir ve karşınızdaki kişilere sizinle ilgili bazı ipuçları verir. Seçtiğiniz kokular imzanız niteliği taşır ve parfüm seçimlerinizde de notalarınızı, karakteristik özelliklerinize göre belirlemelisiniz. İç dünyanızı, hayallerinizi, beklentilerinizi ve vizyonunuzu ortaya koyabileceğiniz parfümler girdiğiniz tüm ortamlarda insanları etkilemenizi sağlar. Teniniz için en uygun parfümü seçtiniz ve artık geride fiyat, kalite ve orijinallik faktörleri kalır. Tester parfüm içerik anlamında orijinal parfümlerle tamamen aynı notaları taşır ve parfümlerin deneme numuneleridir.
Tester parfümün özellikleri nelerdir?Parfüm alışverişi yapan pek çok kişi genellikle tester modelleri gördüğü zaman büyük bir kararsızlık yaşıyor. Bu çeşitlerin orijinal modellere göre uygun olması çoğu zaman alıcıların kafasında karışıklık yaratır. Oysa ki markalar bu ürünleri, parfümünü piyasaya sürmeden önce deneme amacıyla kullanıma sunuyor. Çok daha yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan parfümler yerine, birebir aynı içeriğe sahip tester parfümler de ilgiyle tercih ediliyor. Koku rengi ve kalıcılığı noktasında orijinal modelleriyle aynı hatta yüzde 5 daha fazla koku netliğiyle bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Aromatik koku çeşitleri ve büyüleyici yapılarıyla bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayabileceğiniz bu parfümler bütçe dostu satın alımlar yapmanıza da katkıda bulunuyor. Güzel kokular ve şık ambalajlarıyla gördüğünüz ilk andan itibaren sizi cezbedecek bu ürünler, özel günlerinizde kıyafetlerinizin muhteşem tamamlayıcıları olarak kullanılırlar. Bir aksesuar gibi görünmese de girdiğiniz her yerde yaratacağınız etkiyi baştan aşağı değiştirebilirsiniz. Kadın parfümlerde genellikle çiçek ve şekerli esanslar ilgiyle takip edilmekteyken erkek parfümlerinde daha çok odunsu ve hafif kokular ilgi çekiyor.
Tester parfüm seçerken nelere dikkat edilmeli?
Tester parfümler alırken dikkat etmeniz gerekenler, orijinal parfüm alırken yapacağınız tercihlerden farksızdır. Koku tercihinde bulunurken tene ve tercihinize göre baskın veya zarif tasarımlardan yararlanabilirsiniz. Parfümler içerisinden seçim yaparken kişisel zevklerinizin öne çıktığını asla aklınızdan çıkarmayın. Her yeni sezonda pek çok farklı kokular öne çıksa da, kendi zevklerinizi ve karakterinizi göz önünde bulundurarak tadını çıkarın. Bitkisel ve hayvansal yağların birleşimiyle oluşturulan özel kokular, tonları ve notalarıyla bulunduğunuz her yerde eşsiz olduğunu kanıtlamanıza yardımcı oluyor. Farklı ihtiyaç ve isteklere göre son derece geniş bir ürün yelpazesine sahip tester parfümler; erkek, kadın veya unisex modellerle öne çıkıyor. Etki yaratmak konusunda eğer son derece hassassanız; mevsimlere hatta kullanacağınız saate göre tercihte bulunabilirsiniz. Özellikle yaz mevsiminde çiçeksi kokularla bulunduğunuz yerlerde ferahlık yaratabilir ve karşınızdakileri cezbedebilirsiniz. Belirgin olsa da sakin bir koku arıyorsanız sakinleştirecek formüller daima istediğiniz etkiyi yaratmanıza katkıda bulunacaktır.