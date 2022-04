Tester parfüm nedir? Doğru tester parfüm seçimi

Tester parfümün özellikleri nelerdir?

Tester parfüm seçerken nelere dikkat edilmeli?







Doğru tester parfüm nasıl seçilir?

Girdiğiniz ortamlarda huzur yaratmanın tadını çıkarın

Kokunuz çoğu zaman sizden daha önce gelir ve karşınızdaki kişilere sizinle ilgili bazı ipuçları verir. Seçtiğiniz kokular imzanız niteliği taşır ve parfüm seçimlerinizde de notalarınızı, karakteristik özelliklerinize göre belirlemelisiniz. İç dünyanızı, hayallerinizi, beklentilerinizi ve vizyonunuzu ortaya koyabileceğiniz parfümler girdiğiniz tüm ortamlarda insanları etkilemenizi sağlar. Teniniz için en uygun parfümü seçtiniz ve artık geride fiyat, kalite ve orijinallik faktörleri kalır. Tester parfüm içerik anlamında orijinal parfümlerle tamamen aynı notaları taşır ve parfümlerin deneme numuneleridir.Parfüm alışverişi yapan pek çok kişi genellikle tester modelleri gördüğü zaman büyük bir kararsızlık yaşıyor. Bu çeşitlerin orijinal modellere göre uygun olması çoğu zaman alıcıların kafasında karışıklık yaratır. Oysa ki markalar bu ürünleri, parfümünü piyasaya sürmeden önce deneme amacıyla kullanıma sunuyor. Çok daha yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan parfümler yerine, birebir aynı içeriğe sahip tester parfümler de ilgiyle tercih ediliyor. Koku rengi ve kalıcılığı noktasında orijinal modelleriyle aynı hatta yüzde 5 daha fazla koku netliğiyle bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Aromatik koku çeşitleri ve büyüleyici yapılarıyla bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayabileceğiniz bu parfümler bütçe dostu satın alımlar yapmanıza da katkıda bulunuyor. Güzel kokular ve şık ambalajlarıyla gördüğünüz ilk andan itibaren sizi cezbedecek bu ürünler, özel günlerinizde kıyafetlerinizin muhteşem tamamlayıcıları olarak kullanılırlar. Bir aksesuar gibi görünmese de girdiğiniz her yerde yaratacağınız etkiyi baştan aşağı değiştirebilirsiniz. Kadın parfümlerde genellikle çiçek ve şekerli esanslar ilgiyle takip edilmekteyken erkek parfümlerinde daha çok odunsu ve hafif kokular ilgi çekiyor.Tester parfümler alırken dikkat etmeniz gerekenler, orijinal parfüm alırken yapacağınız tercihlerden farksızdır. Koku tercihinde bulunurken tene ve tercihinize göre baskın veya zarif tasarımlardan yararlanabilirsiniz. Parfümler içerisinden seçim yaparken kişisel zevklerinizin öne çıktığını asla aklınızdan çıkarmayın. Her yeni sezonda pek çok farklı kokular öne çıksa da, kendi zevklerinizi ve karakterinizi göz önünde bulundurarak tadını çıkarın. Bitkisel ve hayvansal yağların birleşimiyle oluşturulan özel kokular, tonları ve notalarıyla bulunduğunuz her yerde eşsiz olduğunu kanıtlamanıza yardımcı oluyor. Farklı ihtiyaç ve isteklere göre son derece geniş bir ürün yelpazesine sahip tester parfümler; erkek, kadın veya unisex modellerle öne çıkıyor. Etki yaratmak konusunda eğer son derece hassassanız; mevsimlere hatta kullanacağınız saate göre tercihte bulunabilirsiniz. Özellikle yaz mevsiminde çiçeksi kokularla bulunduğunuz yerlerde ferahlık yaratabilir ve karşınızdakileri cezbedebilirsiniz. Belirgin olsa da sakin bir koku arıyorsanız sakinleştirecek formüller daima istediğiniz etkiyi yaratmanıza katkıda bulunacaktır.Kalıcı parfüm arayışınızı sürdürüyorsanız, mutlaka yapacağınız tercihlerde cilt tipinizi göz önünde bulundurmalısınız. Bu konuda tester parfüm seçimlerinizde eğer yağlı cilde sahipseniz yumuşak kokular kullanmanız sizin için ideal bir tercih olacaktır. Kuru ciltlerdeyse yoğun kokular gönül rahatlığıyla uygulanabiliyor. Doğru parfüm seçiminiz kadar parfümünüzün kalıcılığı da son derece önemlidir. Üstelik eğer “Parfüm üzerimde daha fazla kalsın” diyerek üzerinize bocalıyorsanız, çevrenizdekileri rahatsız edebilirsiniz. Üstelik daha fazla parfüm sıkmak kalıcılığı da artırmamaktadır. En ideal parfüm kullanımı için cildinizin temiz noktalarını tercih edin. Boyun, ense, kulak arkası ve bilek gibi nabız atışlarının hissedildiği noktalar en idealleridir. Sırt, göğüs dekoltesi ve bel parfümleriyse çok daha çekici bir görüntü ortaya çıkaracaktır. Parfüm sıkacağınız noktalara nemlendirici uygulamanız parfümünüzün tutunacağı bir doku hazırlar. Bu nedenle parfüm sıkmadan önce hafifçe vazelin uygulamanız ürünün etkisini artıracaktır. Kuru ciltlerde parfüm daha az kalıcı olmaktadır. Bu nedenle 3 saatte bir parfümünüzü tazeleyerek kalıcılığı sağlayabilirsiniz.Meyve ve pudralı tester parfüm çeşitleri yaz ve bahar aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Genç ve kendini daima genç hissedenlerin vazgeçilmezi olan bu çeşitler günün tüm saatlerinde daima yanı başınızda. Parfüm esans çeşitleri içerisindeyse özellikle de çilek, şeftali ve böğürtlen öne çıkıyor. Şekerli parfüm çeşitleri ise biraz daha yoğun olduğundan dikkatli kullanmakta fayda var. Daha çok kış aylarında tercih edilen bu çeşitler baskın yapıları nedeniyle açık alanlarda daha etkili oluyor. Zevk ve bütçenizin yanında ten yapınızı da dikkate alarak yapacağınız seçimlerde yağ ve öz faktörlerini de dikkate almalısınız. Her kişi kendine has bir kokuya sahiptir ve bu nedenle kendiniz için en ideal olanı hissederek bulmalısınız. Uzun yıllar boyunca koku uzmanları tarafından takip edilen reçetelere göre açık ten renkli kişiler daha çok meyveli kokularda uyumunu bulurken, koyu ten renkli kişiler baharatlı modelleri daha sık tercih ediyor. Doğal özlerden oluşan eşsiz kokular ise çoğu zaman ten yapısına göre şekil değiştirir ve iddialı bir imaj çizmenize katkı sağlar. İş toplantılarınız, özel davetleriniz veya küçük gezintiler için farklı özlerdeki parfümler tercih ederek tarzınıza vurucu bir bitiriş yapmanın tadını çıkarabilirsiniz.