Testis tümörü teşhisi konulmuştu! Sebastian Haller'in son durumu belli oldu













Sebastian Haller'in kariyeri

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund golcü oyuncusu Erling Haaland'ı, Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye 75 Milyon Euro karşılığında satmış ve forvet arayışlarına yönelmişti. Bu doğrultuda forvet çalışmalarını sürdüren Borussia Dortmund temsilcileri uzun uğraşlar sonucunda geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ta 34 gole imza atan Sebastian Haller'i 31 Milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.Ancak Haller için Dortmund kariyeri umduğu gibi başlamadı. Dortmund'a transfer olduktan kısa süre sonra testislerinde tümör olduğu ortaya çıktı. Uzun bir süredir takımdan ayrı olarak testis tümörü tedavisi gören Sebastian Haller'in son durumu belli oldu. Alman basınında çıkan haberlere göre oyuncunun durumunun iyiye gittiği ve yakın zaamanda takımla birlikte idmanlara başlayacağı öğrenildi.Futbola 2010 yılında Auxerre'in altyapı takımında başlayan golcü oyuncu bu takımın A Takımı'nda da forma giydi. 2014-2015 sezonunun devre arasında Utrecht'e kiralanan Haller burada gösterdiği performans ile göze girdi ve Utrecht oyuncunun bonservisini Auxerre'den aldı. 2.5 yıl burada forma giyen Sebastian Haller, daha sonra Frankfurt ve West Ham formaları giydi. Sebastian Haller daha sonrasında 2020 yılında Ajax'a transfer oldu. Burada gösterdiği harika performans onu Borussia Dortmund'a transferini sağlayan etken oldu. Kariyerinde 409 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 182 gol, 51 asist kaydetti. Forma giydiği maçlarda 32 sarı kart gören futbolcu, tek kırmızı kartını ise Utrecht forması ile gördü.