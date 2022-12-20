Testis tümörü teşhisi konulmuştu! Sebastian Haller'in son durumu belli oldu

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund golcü oyuncusu Erling Haaland'ı, Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye 75 Milyon Euro karşılığında satmış ve forvet arayışlarına yönelmişti. Bu doğrultuda forvet çalışmalarını sürdüren Borussia Dortmund temsilcileri uzun uğraşlar sonucunda geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ta 34 gole imza atan Sebastian Haller'i 31 Milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.
Ancak Haller için Dortmund kariyeri umduğu gibi başlamadı. Dortmund'a transfer olduktan kısa süre sonra testislerinde tümör olduğu ortaya çıktı. Uzun bir süredir takımdan ayrı olarak testis tümörü tedavisi gören Sebastian Haller'in son durumu belli oldu. Alman basınında çıkan haberlere göre oyuncunun durumunun iyiye gittiği ve yakın zaamanda takımla birlikte idmanlara başlayacağı öğrenildi.