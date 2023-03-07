YAŞAM
07 Mart 2023 - 22:15

Testteki gizli objeleri kimse bulamıyor! 17'sinden 10'unu bulan bile çıkmadı!

Optik illüzyon testleri insanların epey ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki aşağıda bulunan testlerden kaç tanesini çözebileceksiniz? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
07 Mart 2023 - 22:15
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Testteki gizli objeleri kimse bulamıyor! 17'sinden 10'unu bulan bile çıkmadı!
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Dikkat seviyelerini ölçmek isteyen insanlar internet üzerinden yapılan optik illüzyon testlerini merakla araştırıyor. Peki aşağıdaki resimlerde gizlenen objeleri kaç saniyede bulacaksınız? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİKKAT ÖLÇEN OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ

Optik illüzyon testleri insanların analitik zekalarını ve dikkat seviyelerini ölçmeye devam ediyor. Aşağıda yer alan resimlerde bulunması istenen objelerin kısa süre içinde bulunması gerekiyor. Birçok kişinin kısa sürede çözemediği bu testleri siz kaç saniyede çözeceksiniz?



İlk fotoğrafta noel babaların arasına gizlenen farklı objelerin bulunması gerekiyor.

Optik Test Noel Baba

optik Noel Baba Test Sonuç

İkinci testte kuşların arasına gizlenen elmaların bulunması isteniyor.

Optik İllüzyon Kuş

Optik İllüzyon Kuş testi

Dördüncü fotoğrafta gizlenen kurbağayı bulmanız isteniyor.

Optik İllüzyon Testleri

Burada yapraklar arasına gizlenen kurbağayı bulmanız isteniyor.

Optik İllüzyon ve Dikkat Testi

Kupayı kaç saniye içinde buldunuz?

Optik Penguen Testi

Optik Penguen Test Sonucu

Kardan adamlar arasına gizlenen pengueni kaç saniyede buldunuz?

optik Kardan Adam TEsti

Optik KArdan adam Test Sonucu

Filler arasına gizlenen kalbi bulmanız lazım.

Optik Fil Testi

optik Fil Test Sonucu

Deniz altında gizlenen balığı en kısa sürede bulmalısınız.

Optik Balık Testi

Optik Balık Test Sonucu

Bu testte gizlenen futbol topunun bulunması gerekiyor.

Optik İllüzyon Testleri

Optik İllüzyon ve Dikkat Testi

Domuzlar arasında gizlenen dört yapraklı yoncanın bulunması gerekiyor. 

Optik Domuz Testi

Optik Domuz Test Sonucu

Geyikler arasındaki ayının en kısa sürede bulunması gerekiyor. 

Optik Geyik Testi

Optik Geyik Test Sonucu

Optik Hayalet Testi

Hayaletler arasına gizlenen ayıcığın bulunması gerekiyor.

Optik Hayalet Test Sonucu

Gizlenen bardağı kaç saniyede buldunuz? 

Dikkat Testi

Optik İllüzyon Dikkat Testi

Optik Tavşan Testi

Tavşanlar arasındaki yumurtayı bulmanız lazım.

Optik Tavşan Test SonucuEn kısa sürede baykuşlar arasındaki kediyi bulmanız gerekiyor. 

Optik Baykuş Testi

Optik Baykuş Test Sonucu

Optik Sincap Testi

Sincaplar arasına gizlenen fareyi kaç saniye içinde bulabildiniz?

Optik Sincap Test Sonucu

Optik Kedi Testi

Optik Kedi Test Sonucu

Optik Bardak Testi

Bardaklar arasındaki boş bardağı bulmanız gerekiyor.

Optik Bardak Test Sonucu

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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