Testteki gizli objeleri kimse bulamıyor! 17'sinden 10'unu bulan bile çıkmadı!







DİKKAT ÖLÇEN OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ







Dikkat seviyelerini ölçmek isteyen insanlar internet üzerinden yapılan optik illüzyon testlerini merakla araştırıyor. Peki aşağıdaki resimlerde gizlenen objeleri kaç saniyede bulacaksınız? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Optik illüzyon testleri insanların analitik zekalarını ve dikkat seviyelerini ölçmeye devam ediyor. Aşağıda yer alan resimlerde bulunması istenen objelerin kısa süre içinde bulunması gerekiyor. Birçok kişinin kısa sürede çözemediği bu testleri siz kaç saniyede çözeceksiniz?İlk fotoğrafta noel babaların arasına gizlenen farklı objelerin bulunması gerekiyor.İkinci testte kuşların arasına gizlenen elmaların bulunması isteniyor.Dördüncü fotoğrafta gizlenen kurbağayı bulmanız isteniyor.Burada yapraklar arasına gizlenen kurbağayı bulmanız isteniyor.Kupayı kaç saniye içinde buldunuz?Kardan adamlar arasına gizlenen pengueni kaç saniyede buldunuz?Filler arasına gizlenen kalbi bulmanız lazım.Deniz altında gizlenen balığı en kısa sürede bulmalısınız.Bu testte gizlenen futbol topunun bulunması gerekiyor.Domuzlar arasında gizlenen dört yapraklı yoncanın bulunması gerekiyor.Geyikler arasındaki ayının en kısa sürede bulunması gerekiyor.Hayaletler arasına gizlenen ayıcığın bulunması gerekiyor.Gizlenen bardağı kaç saniyede buldunuz?Tavşanlar arasındaki yumurtayı bulmanız lazım.En kısa sürede baykuşlar arasındaki kediyi bulmanız gerekiyor.Sincaplar arasına gizlenen fareyi kaç saniye içinde bulabildiniz?Bardaklar arasındaki boş bardağı bulmanız gerekiyor.