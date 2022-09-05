YAŞAM
05 Eylül 2022 - 12:58

Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı

Antalya'da marketin önünde bulunan karpuzu gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi, karpuzu omuzuna aldıktan sonra karşısına çıkan kadını görünce donup kaldı. Şüpheli, karpuzu bıraktığı gibi kaçarken o anlar ise kamera tarafından kaydedildi.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 12:58
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Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı


Olay, dun günün erken saatlerinde Teomanpaşa Mahallesi 2202 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan bir marketin önüne gelen bir kişi, tezgah üzerinde bulunan karpuzları gözüne kestirdi. Şahıs karpuzların üzerinde bulunan örtüyü kaldırarak, bir tanesini omuzuna aldı. Tam ayrılacağı sırada ise kendisine bakan kadını görünce adeta hayatının şokunu yaşadı. Şahıs bir sure olduğu yerde donup kalırken bundan sonra karpuzu yerine bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karpuzu almaya gelen şahsın bir anda kadını karşısında görmesi ve akabinde de donup kaldığı görüldü.



Yaşananları anlatan market sahibi Dursun Yumak, “Dun sabah saat 08.00 sıralarında evden çıktım. Marketi açmaya gittim. Karpuzların üzerinin açık olduğunu gördüm. Ne alaka dedim. Kamera görüntüleri izledim. Ablamız karşısında duruyor. Ablamız uyarmaya çalışmış. Şahıs karpuzu bırakıp gidiyor. Ablamızı görünce donup kalıyor. Burada esnaflar bizi sevdiği için şahsı uyarıyorlar. Ben her an karpuzların üzerini kapatıyorum, normalde kimse almıyor” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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