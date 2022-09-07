SPOR
07 Eylül 2022 - 14:45

TFF 2. Lig'de derbi heyecanı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve geride kalan 2 haftada 4'er puan toplayan Amedspor ile Şanlıurfaspor, 10 Eylül Cumartesi günü kozlarını Şanlıurfa'da paylaşacak. Dostluk çağrısında bulunan Şanlıurfalı taraftarlar, Amedsporlu taraftarları Şanlıurfa'ya davet etti.

SPOR
07 Eylül 2022 - 14:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TFF 2. Lig’de derbi heyecanı

Amedspor, çalışmalarını 3 puan hedefiyle sürdürüyor. Her iki takım da kazanmak için iddialı. Bir yandan yaptığı önemli transferlerle bu sezon grup şampiyonu olarak Spor Toto 1. Lig hayallerini gerçekleştirmek isteyen Amedspor, öte yandan yine iddialı bir yapılanmayla yine şampiyonluk hayalini kuran Şanlıurfaspor. Komşu kentler Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın iddialı temsilcileri, cumartesi günü kritik bir derbiye çıkacak. Her iki takım da Şanlıurfa GAP Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı kazanıp önemli bir eşiği aşmak istiyor.

Deplasmanda olduğu halde kazanmak isteyen Amedspor'da sakatlığı bulunan kaleci Bekir dışında eksik yok, moraller oldukça yüksek. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç da hedeflerinin bu maçtan 3 puanla ayrılmak olduğunu izah etti.

Maça iki takım taraftarlarının da ilgisi pek çok büyük. Şanlıurfasporlu taraftarlar, 30 bin kişilik stadı doldurmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu yasak kararı almadığı takdirde Amedsporlu taraftarların da maça gideceği kaydedildi. İki takımın taraftar grupları da maç öncesinde dostluk çağrılarında bulunuyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Anadolu Üniversitesi sürdürülebilir kampüs uygulamalarını genişletiyor
Anadolu Üniversitesi sürdürülebilir kampüs uygulamalarını genişletiyor
Galatasaray, yeni golcüsü Mauro Icardi'ye sonunda kavuşuyor!
Galatasaray, yeni golcüsü Mauro Icardi'ye sonunda kavuşuyor!
Son Haberler
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak...
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını...
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz...
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar...
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık...
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli...
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'