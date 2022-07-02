TFF 2. Lig takımları ve grupları 2022







TFF 2. Lig kırmızı grup







TFF 2.Lif beyaz grup

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katılması üzerine yeni takımlar üzerine çalışmalar başladı.1461 Trabzon FK,Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Criptoswaps Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor FK, Uşakspor, Weecoins KırklarelisporAfjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor, Ankaraspor, Arnavutköy Belediyespor, Batman Petrolspor, Bayburt Özel İdare, Bitexen Düzcespor, Bursaspor, Çorum FK, Esenler Erokspor, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, Menemenspor, Sivas Belediyespor, Somaspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu