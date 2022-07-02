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SPOR
02 Temmuz 2022 - 02:26

TFF 2. Lig takımları ve grupları 2022

2022-2023 Süper Lig sezonu için heyecanlı bekleyiş başlarken TFF 2.Lig de yer alacak takımlar belli oldu. Bugün gerçekleşen kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TFF'nin açıklaması üzerine sonuçlar duyuruldu. İşte, TFF 2.Lig takımları hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır

SPOR
02 Temmuz 2022 - 02:26
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TFF 2. Lig takımları ve grupları 2022


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katılması üzerine yeni takımlar üzerine çalışmalar başladı.

TFF 2. Lig kırmızı grup

1461 Trabzon FK,



Adıyaman FK,

Ankara Demirspor,

Balıkesirspor,

Bucaspor 1928,

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor,

Diyarbekirspor,

Etimesgut Belediyespor,

Fethiyespor,

GMG Kastamonuspor,

İskenderunspor,

Karacabey Belediyespor,

Kırşehir Belediyespor,

Kocaelispor,

Pazarspor,

Sarıyer,

Serik Belediyespor,

Silahtaroğlu Vanspor FK,

Uşakspor,

Weecoins Kırklarelispor

TFF 2.Lif takımları kura çekimi

TFF 2.Lif beyaz grup

Afjet Afyonspor,

Amed Sportif Faaliyetler,

Anagold 24Erzincanspor,

Ankaraspor,

Arnavutköy Belediyespor,

Batman Petrolspor,

Bayburt Özel İdare,

Bitexen Düzcespor,

Bursaspor,

Çorum FK,

Esenler Erokspor,

Eşin Group Nazilli Belediyespor,

Isparta 32 Spor,

İnegölspor,

Menemenspor,

Sivas Belediyespor,

Somaspor,

Şanlıurfaspor,

Tarsus İdman Yurdu

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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