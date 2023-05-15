TFF: '2023-24 sezonu için yabancı kuralı devam ettirilecek!'













Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 2023-2024 futbol sezonu için Sporto Toto Süper Lig ve Sporto Toto Birinci Lig'e yabancı futbolcu başvurularına karar verdiğini duyurdu. Açıklama şu şekilde:"2023-2024 futbol sezonu için Sporto Toto Süper Lig'de yer alan kulüpler, müsabakaların isim ve A takım listelerine en fazla 14 yabancı kayıt yaptırabilir. Ancak, ikincil takım sahada oynayan en fazla sekiz yabancıya sahip olmalıdır. 2023-2024 futbol sezonu için Spor Toto 1. Lig kulüpleri, müsabakanın isim listesi ve A takım listesinde en fazla sekiz yabancı oyuncu kaydı yaptırabilir. Ancak, bu sadece maça devam eden takımın en fazla 5 yabancı oyuncusu olması durumunda geçerlidir. aynı anda sahada. Yukarıdaki kararların detayları ilk geçiş ve kayıt dönemi öncesinde duyurulacaktır."