TFF, beş kulübün daha liglerden çekilme kararını onayladı!













5 TAKIM DAHA LİGDEN ÇEKİLDİ

Kahramanmaraş'ta 10 ili birden etkileyen ve büyük yıkımlara neden olan deprem fekaletinin sonrasında ligden çekilme kararı devam ediyor. Hatayspor ile Gaziantep Fk'nın Süper Lig ekiplerinin arasından, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un da Spor Toto 1. Lig ekiplerinin arasından çekilme kararlarını onaylayan Türkiye Futbol federasyonu (TFF), yaptığı duyuruda 5 takımdan gelen ligden çekilme taleplerine onay verdiklerini açıkladı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ligden geri çekilme talepleri ile ilgili konular hakkında yaptığı açıklamada 2. lig takımlarından olan Adıyaman FK ve Diyarbekirspor'un talebini onayladıklaırnı belirterek, aynı onayı 3. lig takımlarındna olan Kahramanmaraşspor ve Osmaniyespor'un yanı sıra Malatyaspor kulübü için de verdiklerini aktardı.