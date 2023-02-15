Kahramanmaraş'ta 10 ili birden etkileyen ve büyük yıkımlara neden olan deprem fekaletinin sonrasında ligden çekilme kararı devam ediyor. Hatayspor ile Gaziantep Fk'nın Süper Lig ekiplerinin arasından, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un da Spor Toto 1. Lig ekiplerinin arasından çekilme kararlarını onaylayan Türkiye Futbol federasyonu (TFF), yaptığı duyuruda 5 takımdan gelen ligden çekilme taleplerine onay verdiklerini açıkladı.
SPOR
15 Şubat 2023 - 15:03
TFF, beş kulübün daha liglerden çekilme kararını onayladı!
TFF Başkanı Büyükekşi, 2. lig takımlarından Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ile birlikte 3. ligde oynayan Kahramanmaraşspor ve Osmaniyespor ile birlikte Malatya Arguvanspor'un kendilerine gönderdikleri ligden geri çekilme taleplerini onayladıklarını duyurdu.
SPOR
15 Şubat 2023 - 15:03