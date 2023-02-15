SPOR
15 Şubat 2023 - 15:03

TFF, beş kulübün daha liglerden çekilme kararını onayladı!

TFF Başkanı Büyükekşi, 2. lig takımlarından Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ile birlikte 3. ligde oynayan Kahramanmaraşspor ve Osmaniyespor ile birlikte Malatya Arguvanspor'un kendilerine gönderdikleri ligden geri çekilme taleplerini onayladıklarını duyurdu.

SPOR
15 Şubat 2023 - 15:03
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TFF, beş kulübün daha liglerden çekilme kararını onayladı!
TAKİP ETTAKİP ET


Kahramanmaraş'ta 10 ili birden etkileyen ve büyük yıkımlara neden olan deprem fekaletinin sonrasında ligden çekilme kararı devam ediyor.

Hatayspor ile Gaziantep Fk'nın Süper Lig ekiplerinin arasından, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un da Spor Toto 1. Lig ekiplerinin arasından çekilme kararlarını onaylayan Türkiye Futbol federasyonu (TFF), yaptığı duyuruda 5 takımdan gelen  ligden çekilme taleplerine onay verdiklerini açıkladı.



TFF, beş kulübün daha liglerden çekilme kararını onayladı

5 TAKIM DAHA LİGDEN ÇEKİLDİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ligden geri çekilme talepleri ile ilgili konular hakkında yaptığı açıklamada 2. lig takımlarından olan Adıyaman FK ve Diyarbekirspor'un talebini onayladıklaırnı belirterek, aynı onayı 3. lig takımlarındna olan Kahramanmaraşspor ve Osmaniyespor'un yanı sıra Malatyaspor kulübü için de verdiklerini aktardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ