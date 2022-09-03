TFF binasına silahlı saldırıya ilişkin 2 kişiye tutuklama talebi

TFF'nin Riva'daki merkez binasına yapılan saldırıya ilişkin şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, 4 şüpheliden 3'ü Beykoz Adliyesi'ne getirilmişti. İfadesi alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerden C.U. ve O.F. "Adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye yollandı. Diğer şüpheli H.Ç. ise savcı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.