TFF binasına yapılan saldırının fotoğrafları paylaşıldı! Hamit Altıntop kurşunlardan son anda kurtuldu...







“Tüm Futbol Camiamıza Geçmiş Olsun”







Hamit Altıntop Vuruldu Sandılar

Olay Yerine Ait İlk Fotoğraflar Medyada Yerini Buldu













2015 Yılında Fenerbahçe Otobüsü De Kurşunlanmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saat 18.00 civarında Hasan Doğan milli takım kampı ve TFF'nin antrenman tesisleri, yönetim kurulu toplantısı sırasında saldırıya uğradı. Tesislerin yanındaki Çayağız Çayı yönünden gerçekleştirilen saldırıda, başkanlık ofisiyle yanındaki yönetim kurulu salonuna 5 kurşun geldi. Kurşunlardan ikisi başkan odasına, üçü de yönetim kurulu odasına gelmişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verilirken, kısa süre içerisinde çok sayıda polis ekibi olay yerine akın etti. Olay yeri inceleme ekipleri bina ve çevresinde yaptığı aramada 11 adet kullanılmış boş kovana rastladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Riva'daki TFF tesislerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve inceleme yaptı. Daha sonrasında açıklamaya yer veren Soylu, “Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Yakın bir yerden 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar. Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı. İkisi de zil zurna sarhoş. Derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz da burada selfie çekiyor. Yani kendisiyle ilgili bir selfie çekerken orada görüntüler elimizde. Bunlar herhalde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar” ifadelerine yer verdi.Büyükekşi, saldırı sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, fanatizm sorununa dikkat çekerek, tüm futbol camiasını sağduyuya çağırdı. Ayrıca Büyükekşi, şu şekilde sözlerine devam etti: “Lig başlayalı 4 hafta oldu. Bir fanatizm, bir Twitter problemi aldı gidiyor. Buradan bütün futbol kulübü başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün seyircilerimize sesleniyorum, istirham ediyorum, her yenilginin, her beraberliğin ardından hakemleri federasyonu suçlamayı bırakın. Önce insan olduğumuz hatırlayalım. İnsan olduğumuzu hatırlamazsak daha çok böyle şeyler gelir. Çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu dostluk, barış kardeşlik olarak görüyoruz. Son derece üzgünüz.”TFF binasına yapılan saldırı sırasında yönetim kurulu üyeleri toplantı halindeydi. Dışarıdan ateşlenen ilk kurşun camı kırdı. Kurşunun kendisine çok yakın geldiğini hemen fark eden TFF yöneticisi Hamit Altıntop, kendisini yere atarak masa altına eğildi. Bu anlarda diğer yönetim kurulu üyelerinde kısa süre bir panik havası meydana geldi. Silah sesleri durmasının ardından Altıntop ayağa kalkamayınca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, “Hamit vuruldu! Hamit vuruldu" diyerek etrafında toplandılar. Altıntop'un iyi olduğunun anlaşılmasıyla herkesin paniği biraz da olsa azaldı. Altıntop, olaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, “Çok şükür bir yara almadık. Ancak bu olayı yapanların bir önce yakalanmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.Bu olay 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yapılan saldırıyı anımsattı. Rizespor maçı sonrası ayrılan Fenerbahçe konvoyu, bir yabancının saldırısına uğradı. Trabzon havalimanına giderken Araklı yolu üzerinde kim olduğu belirlenemeyen kişiler tarafınca saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucunda ekip otobüsünün camları kırıldı ve otobüs şoförü yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler henüz belirlenemedi.