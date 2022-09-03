TFF binasına yapılan saldırının fotoğrafları paylaşıldı! Hamit Altıntop kurşunlardan son anda kurtuldu...

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saat 18.00 civarında Hasan Doğan milli takım kampı ve TFF'nin antrenman tesisleri, yönetim kurulu toplantısı sırasında saldırıya uğradı. Tesislerin yanındaki Çayağız Çayı yönünden gerçekleştirilen saldırıda, başkanlık ofisiyle yanındaki yönetim kurulu salonuna 5 kurşun geldi. Kurşunlardan ikisi başkan odasına, üçü de yönetim kurulu odasına gelmişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verilirken, kısa süre içerisinde çok sayıda polis ekibi olay yerine akın etti. Olay yeri inceleme ekipleri bina ve çevresinde yaptığı aramada 11 adet kullanılmış boş kovana rastladı.
“Tüm Futbol Camiamıza Geçmiş Olsun”İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Riva'daki TFF tesislerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve inceleme yaptı. Daha sonrasında açıklamaya yer veren Soylu, “Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Yakın bir yerden 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar. Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı. İkisi de zil zurna sarhoş. Derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz da burada selfie çekiyor. Yani kendisiyle ilgili bir selfie çekerken orada görüntüler elimizde. Bunlar herhalde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar” ifadelerine yer verdi.
Büyükekşi, saldırı sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, fanatizm sorununa dikkat çekerek, tüm futbol camiasını sağduyuya çağırdı. Ayrıca Büyükekşi, şu şekilde sözlerine devam etti: “Lig başlayalı 4 hafta oldu. Bir fanatizm, bir Twitter problemi aldı gidiyor. Buradan bütün futbol kulübü başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün seyircilerimize sesleniyorum, istirham ediyorum, her yenilginin, her beraberliğin ardından hakemleri federasyonu suçlamayı bırakın. Önce insan olduğumuz hatırlayalım. İnsan olduğumuzu hatırlamazsak daha çok böyle şeyler gelir. Çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu dostluk, barış kardeşlik olarak görüyoruz. Son derece üzgünüz.”