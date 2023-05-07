TFF'den 2023-24 sezonu yeni yabancı kural açıklaması!







"YABANCI KURALI HAFTA İÇİ AÇIKLANACAK"











"SAMSUNSPOR LİGE RENK KATAR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligde uygulanacak yabancı oyuncu kuralları ile ilgili alınan karaarı önümüzdeki sezon açıklayacağını söyledi. Spor Toto'nun 1.Lig şampiyonu Samsunspor, kupayı bugün düzenlenen törenle kaldırdı. Tören öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, öğle saatlerinde özel uçak ile Çarşamba Havalimanı'na geldiler. Başkan Büyükeksi, havalimanı çıkışında basın önünde Samsunspor ve yabancı yönetim hakkında bazı açıklamalarda bulundu.Büyükekşi, gelecek sezonda uygulanacak olan 'yabancı kurallar' ile ilgili olarak, "Önümüzdeki yıl Süper Lig'de yabancı kuralların nasıl ele alınacağı konusunda çalışıyoruz. İnşallah haftaya açıklayacağız. kulüp.Yönetim kurulu toplantısında karar alıp açıklayacağız." diye konuştu.Büyükekşi, Samsunspor'u 11 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e çıktığı için tebrik etti. Samsunspor yıllardır Süper Lig'de mücadele eden bir takım diyen Büyükekşi, "Şimdi Samsunspor bu sene de Samsun'a bu fırsatı verdi. Bugün buradayız. Akşamı tavsiye edeceğim." kupa Bu kupanın bir diğer özelliği de bunlar. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Atatürk tarafından ilk milli mücadelenin başlatıldığı 19 Mayıs'ta Samsun'un yanı sıra bir sorun daha vardı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluşunun 100. yılıdır. Hepsi bir aradaydı. Mustafa Kemal Atatürk, Samsunspor'un 100. yılında Süper Lig'e yükselmesi tesadüfen 19 Mayıs'ta buraya geldi. Başta Yüksel Yıldırım olmak üzere başkanımızı, yönetimimizi, teknik direktörümüzü ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Umarım Samsunspor seneye iyi işler yapar. Fair play'de Süper Lig'e renk katacağını düşünüyorum" diye konuştu. Başkanlar Büyükekşi ve Yıldırım, Samsunspor tesislerini ziyaret etmek için havalimanından ayrıldılar.