TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı: 11 Mayıs'tan itibaren yasaklandı!







"11 MAYIS'TAN İTİBAREN MAÇLARA İZİN YOK"











Atatürk Olimpiyat Stadı, 18 yıl sonra ilk kez dünyanın en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için ev sahipliği yapacak. Stadyumda 10 Haziran'daki büyük final için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Tüm çalışmaları, final maçlarının oynanacağı güne yetiştirmek için çaba gösteren Türkiye Futbol Federasyonu sürpriz bir karar aldı. TFF, finalin 10 Haziran'da oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 11 Mayıs'a kadar müsabakalara izin verilmeyeceğini açıkladı. TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:"Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında 20. Haziran - 25 Nisan 2023 tarihlerinden itibaren sahada küçük çaplı yenileme çalışmaları yapılmıştır. 10 Mayıs 2023 tarihi itibari ile tribünler ve stadyum içi geniş çaplı inşaat ve tadilata girmiştir. Hazırlıklar maça kadar yoğun bir şekilde devam edecektir. 11 Mayıs'tan tarihinden itibaren statta maç yapılmamasına, yapılan çalışmaların sağlıklı ve aynı zamanda kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlamak, müsabakanın yapılmasını engelleyen yenileme çalışmalarının yapılması ve sahanın finale yeterince hazırlanabilmesi için müsabaka oynanmaması yönünde bir karar verilmiştir."