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02 Eylül 2022 - 16:57

TFF'den flaş karar: Rezerv Lig artık oynanmayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aldığı bir kararı duyururken Rezerv Lig'in artık kaldırıldığını ve ligde kalan haftaların da oynanmayacağını bildirdi.

SPOR
02 Eylül 2022 - 16:57
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TFF'den flaş karar: Rezerv Lig artık oynanmayacak!


Kulüpler Birliği Vakfı tarafından gönderilen talebi değerlendirmeye alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda Rezerv Lig'in kaldırılmasına karar verdi. Karar, TFF tarafından kamuoyuna yazılı olarak duyuruldu.

Rezerv Lig kaldırıldı



TFF'nin kamuoyu için yaptığı yazılı açıklamasında ise Kulüpler Birliği tarafından kamuoyu önünde yapılan talebin değerlendirilmeye alındığını ve Rezerv Lig'de kalan hafta maçlarının oynanmamasına karar verildiği belirtildi.

U19 Gelişim Liginde yapılması planlanan düzenlemelerin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisi verilen açıklamada federasyonun resmi internet sitesinde bulunan futbolcu, teknik adam ve sağlık ekiplerinin yanı sıra hakem, temsilci, gözlemcilerin bilgilerinin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın da yenide erişime açılacağı kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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