TFF'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı













Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi web sitesinden yayımladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:"Galatasaray Adası'na gerçekleşen silahlı saldırıyı kınıyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıda da kimsenin yaralanmamış olması ve can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Faillerin ilk olarak yakalanacağına inancımız tamdır."