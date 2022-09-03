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03 Eylül 2022 - 19:44

TFF'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyı kınarken, sarı-kırmızılı camia için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

SPOR
03 Eylül 2022 - 19:44
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TFF'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi web sitesinden yayımladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Adası'na gerçekleşen silahlı saldırıyı kınıyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıda da kimsenin yaralanmamış olması ve can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Faillerin ilk olarak yakalanacağına inancımız tamdır."



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