Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda yabancı oyuncularla ilgili değişikliğe gitti. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluk kuralları hakkında yapılan değişiklik, resmi sitesinden kamuoyuna duyuruldu. TFF'nin açıklamasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kurallarına ilişkin statü değişikliğine gidildiğini ve bu statülerde ise bazı kriterlerin getirildiğini bildirildi.
SPOR
08 Ağustos 2022 - 23:52
TFF'den yabancı oyuncu kararı: 35 kişilik kadroda 21 yabancı temsilci
Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Spor Toto Süper Lig'de statüsü değişikliğine gidildiğini duyurdu. Yabancı futbolcular hakkında alınan kararı duyuran TFF, hem kadro sayısını hem de yabancı futbolcu limit sayısını açıkladı.
SPOR
08 Ağustos 2022 - 23:52