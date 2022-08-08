TFF'den yabancı oyuncu kararı: 35 kişilik kadroda 21 yabancı temsilci













35 kişilik kadroda 21 yabancı temsilci

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda yabancı oyuncularla ilgili değişikliğe gitti. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluk kuralları hakkında yapılan değişiklik, resmi sitesinden kamuoyuna duyuruldu. TFF'nin açıklamasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kurallarına ilişkin statü değişikliğine gidildiğini ve bu statülerde ise bazı kriterlerin getirildiğini bildirildi.TFF'nin resmi sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada kulüplerin A takımları ile ilgili hazırladıkları listede en fazla 35 futbolcunun olabileceği belirtilirken listedeki 35 futbolcudan ise en 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takım uygunluğuna sahip olması gerektiği ifade edildi. Açıklamanın devamında 2022-2023 sezonunda bu kapsamda A takım listesinde 21 yabancı oyuncunun temsil ettirileceği belirtilirken 21 kişilik maç kadrosunda ise en fazla 14 yabancı oyuncunun bulunabileceği aktarıldı. Maç için hazırlanan kadroda ise 14 oyuncunun en fazla 8 tanesinin aynı anda sahada yer alabileceğinin belirtildiği açıklamada A takım listesi içine dahil edilen yerli oyunculardan en az 4'ünün de 01.01.1998 tarih ve sonraki tarihlerde doğmuş olmasının gerektiği kaydedildi.