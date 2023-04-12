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12 Nisan 2023 - 14:43

TFF'den yeni sezon tarih bildirimi! Süper Lig ile TFF 1'inci Lig 2023-2024 sezonunun açılış günü belli oldu!

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karar kamuoyuna duyuruldu. Yapılan duyuruda, 2023-2024 sezonu Süper Lig ile birlikte TFF 1'inci Lig maçlarının 11-14 Ağustos tarihleri ​​arasında başlanacağı bildirildi. Kararda ayrıca, Süper Lig sezonunun 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacağı aktarıldı.

SPOR
12 Nisan 2023 - 14:43
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TFF'den yeni sezon tarih bildirimi! Süper Lig ile TFF 1'inci Lig 2023-2024 sezonunun açılış günü belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında Süper Lig ile birlikte TFF 1'inci Lig 2023-2024 sezon açılış tarihini 11, 12, 13 ve 14 Ağustos olarak belirlendi. Maçların bitmesiyle tamamlanacak olan Süper Lig sezonu 19 Mayıs 2024'te kapatılacak.

TFF'den yeni sezon takvimi



11 Nisan günü gerçekleştirilen TFF yönetim kurulu toplantısında Süper Lig ve TFF 1'inci Lig 2023-2024 sezonunun başlama ve bitiş tarihlerini onaylandı.

Sezon sonunda düzenlenen 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nın göz önüne alınarak alınan kararda Süper Lig'in sezonu 19 Mayıs 2024'te sona eriyor. Sezon planının detayları ise daha sonra açıklanacak.

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