TFF'den yeni sezon tarih bildirimi! Süper Lig ile TFF 1'inci Lig 2023-2024 sezonunun açılış günü belli oldu!













Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında Süper Lig ile birlikte TFF 1'inci Lig 2023-2024 sezon açılış tarihini 11, 12, 13 ve 14 Ağustos olarak belirlendi. Maçların bitmesiyle tamamlanacak olan Süper Lig sezonu 19 Mayıs 2024'te kapatılacak.11 Nisan günü gerçekleştirilen TFF yönetim kurulu toplantısında Süper Lig ve TFF 1'inci Lig 2023-2024 sezonunun başlama ve bitiş tarihlerini onaylandı. Sezon sonunda düzenlenen 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nın göz önüne alınarak alınan kararda Süper Lig'in sezonu 19 Mayıs 2024'te sona eriyor. Sezon planının detayları ise daha sonra açıklanacak.