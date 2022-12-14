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14 Aralık 2022 - 16:13

TFF hakamleri aldatan futbolcular için harekete geçti. Artık ceza getirilecek

Türkiye Futbol Federasyonu şaşırtıcı bir uygulamayı hayate geçirmeyi planlıyor. Maçlardan önce takımların oynadıkları sistem, futbolcuların özelliklerİ ve hangi futbolcuların hakemleri aldatmaya çalıştığına dair bilgiler verileceğini açıklandı.

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14 Aralık 2022 - 16:13
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TFF hakamleri aldatan futbolcular için harekete geçti. Artık ceza getirilecek

Merkez Hakem Kurulu tarafından kış seminerleri Antalya’da devam ederken, TFF’den ilginç bir bilgi geldi. Artık futbolcuların hakemleri aldatmaya yönelik potansiyelde olup olmadıkları bilgisi maçlardan önce hakem heyetiyle paylaşılarak önlem alınması sağlanacak. Bunun uygulamada ne şekilde olacağı merakla beklenirken, TFF’nin oyun hızını arttırmaya yönelik böyle bir karara imza atmak istediği hakemlerinde baskı altına alınmasının engellenmesinin amaçlandığı öğrenildi. Hakemleri daimi süreçle eğitileceği vurgusu yapılırken teknolojik imkanlarda faydalanarak sürekli aktif bir hakem eğitim modelinin kalıcı hale getirileceği bilgisine ulaşıldı. Yeni dönemde hakem performansları ve yapılan uygulamaların ne denli etkilere sebep olduğu ortaya çıkacak. Hakemlerimiz eğitim aldı, bir daha eğitim almayacak, şeklinde bir anlayışın olmayacağı, tekrar aynı döngünün devam edeceği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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