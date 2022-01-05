TFF, hatırlatma aşısı olmayanların stada alınmayacağını duyurdu!













Koronavirüs salgınıyla mücadelede gerekli tedbirlerin uygulandığı statlarda yeni bir aşı kararı alındı. Alınan karar ile ilgili bir duyuru yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), duyurusunda stat girişlerinde aranılan aşı şartlarını açıkladı.Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması öngörülen tedbirler ve aşı uygulamaları kapsamında, taraftarların aşı takvimlerinde yer alan hatırlatma (destek) dozlarının yapılmasının sağlık açısından daha büyük önem taşıdığının hatırlatıldığı açıklamada aşı takviminde 180 günü doldurmuş olmasın rağmen 3. dozlarını olmayan kişilerin stadyumlara alınamayacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, kombine veya bilet almak suretiyle karşılaşmalarda trübünlerde yer almak isteyen kişilerin aşı takvimini tamamlamalarının görülmesi halinde kendilerinden 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacağı aktarıldı.