TFF ligden çekilen takımlar için kararını verdi! 2024-2025 sezonundan başlamak üzere...







LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR İLE İLGİLİ KARARLAR







2023 sezonunun bitmesine az bir süre kala 2024-2025 sezonunda hangi takımların ligde olmayacağı merakla araştırılıyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilmesine karar verilen takımlarla ilgili kararları Mehmet Büyükekşi açıkladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yapılan açıklamalara göre 2024-2025 sezonunda hangi takımların ligde olmayacağı ve Beşiktaş'ın ligden çekilen takımlar ile ilgili kararları netleşti. Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının detayları şu şekilde; 'Yönetim kurulu deprem felaketi sonrasında 10 Şubat tarihinde bir karara vardı. Deprem felaketinden etkilenen ve ligden çekilmek isteyen takımların taleplerini değerlendirip kabul ettik. Ligden çekilen takımların sonraki maçlarda 3-0 mağlup olmasına karar verdik. Kulüpler 2023 sezonunda oynanacak maçlarda mağlup ilan edilecek. 9 takım ligden çekildi. Bu karar aceleyle alınan bir karar değildir. 30 senedir içtihat oluşturduk. 1989 senedinde Samsunspor'la başlayan, 1991 depreminde, sel felaketinde yönetim kurulu hep aynı kararları almıştır. Halkın bir kafa karışıklığı yaşamaması için söylüyorum ki bir takım felaket sonrasında ligden çekilme kararı alırsa 3-0 mağlup sayılır. Oynadıkları maçlar silinmez, tescil edilmiştir. Bu maçlardaki kırmızı, sarı kartlarla ilgili ödemeler yapılmıştır. Bu hiçbir zaman olmadı, daha sonra da olmaz. Üzerinde çalıştığımız proje ile ilgili çalışmaları da paylaşmıştık. Detayları anlatacağım. Başarı istiyorsak sonuç odaklı bir futbol yaratmak zorundayız. TFF bizim rolümüz, futbol akademileri projesini uygulayacağız. Kulüplerimizin maddi anlamda zor durumda olduğunu biliyoruz. Toplam borç 25 milyar TL'yi aştı. Faizi ile birlikte iki katı oluyor. Futbol akademileri projesinde bu kritik ödeme durumları değerlendirilecek ve ihtiyaçlar karşılanacak. Bütün kulüpler kendi kaynaklarını ayırmak zorunda kalıyor. Altyapıda yetişen futbolcular kendi kulüplerinin A takımlarına transfer olmalarını ve yurt dışı transferlerinin gerçekleşmesini istiyoruz. Milli takım başarısı da bu projeye bağlı. Milli takım içinde her yaş için oyuncu havuzu olmasını amaçladık. Şimdiye kadar birçok yurt içi ve yurt dışı ziyareti yaptık. Altyapıları inceledik, görüşleri aldık. Bütün ziyaretlerimizin amacı akademi modelini geliştirmek.KPMG ile birlikte sürdürülen çalışmalarımızda 13 Mart tarihi itibariyle altyapı ve akademi çalışma grup toplantısı yapıldı. Türk futbolunda genç oyuncu gelişiminin sağlanması için akademi modeliyle çalışacağız. Double Pass firmayla birlikte geliştireceğimiz proje kapsamında da yaş gruplarına göre kriterleri taşıyan antrenör seçeceğiz. Kulüplerde futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süreyle antrenör ücretlerini TFF karşılayacak. Akademiler yine TFF tarafından denetlenecek ve işletilecek. Belirlenen kriterlere göre antrenör seçimi yapılacak ve kendi yaş gruplarına göre eğitim alacaklar. Eğitimi tamamlanan antrenörler çocuklara ve gençlere eğitim vermeye başlayacak. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde akademi zorunluluğu gelmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Futbol akademilerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da kanun değiştirdi ve stopaj iadelerinin yapılması için zorunluluk getirildi. Kulüplerimiz için tanınan bu imkan Türk futbolunun gelişmesine de büyük katkı sağladı. Bu anlamda Cumhurbaşkanına, Hazine ve Maliye Bakanına ve Gençlik Spor Bakanına şükranlarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda genç futbolcuların geliştirilmesi amacıyla da 2023-2024 sezonunda takımlar, 2024-2025 sezonu itibariyle B takımı uygulaması da hayata geçecek. Futbol akademisi projesi başlatıldı ve ortak amaç için çalışmaların süreceğinden kuşkumuz yok. Federasyonumuzun 100. kuruluş senesinde tüm camiamızda kalıcı bir başarı için çalışmalarına devam etmelerini diliyoruz. Bu projeye destek sağlayan herkese ve Double Pass firmasına da teşekkür ederim. Takımlardaki yabancı oyuncu sayısına da bu ay sonuna kadar karar verilecek. Lig sonunda şampiyonluk yarışı ve küme düşme stresi daha fazla oluyor. Bu sebeple sosyal medya, basın ile hakemlerimizi baskı altına almamayı rica ediyorum. Yalnızca derbi maçına manuel hakem ataması yapıldı. Diğer hakemler algoritma ile atanıyor. MHK böyle bir talepte bulundu. Bu sistem Belçika'dan alındı. Bazen zor maçlara manuel atama yapılabiliyor ve biz de izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu kamuoyuyla paylaştık.'