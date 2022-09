TFF ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden iş birliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı.Proje kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören 100 öğrenciye, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz tarafından Riva'da iki gün boyunca "Temel hakemlik ve pozisyon eğitimi" ve "Tarafsız Bakış Eğitimi" verildi.Eğitim alan 100 öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri her hafta MHK tarafından kendilerine gönderilen kritik pozisyonları belirli kriterler çerçevesinde değerlendirecek ve değerlendirme formlarını Yıldız Teknik Üniversitesi aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na iletecekler. Faklı yaş gruplarından, çeşitli kulüp taraftarları olan üniversite öğrencilerinin aldıkları eğitim ile değerlendirdikleri pozisyonların raporları ile kritik pozisyonların kamuoyu nezdindeki algısının analiz edilmesi amaçlanıyor.Protokol töreninde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kendisinin de 1983 yılı Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek, "Bu nedenle bu önemli projeyi Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirmek beni daha da memnun etti. İnşallah sizlerde mezun olunca en iyi yerlerde görev yaparsınız. Mezuniyet sonraki hayatınızda da şimdiden başarılar diliyorum.'' dedi.Bu projenin David Elleray'in tavsiye raporunda yer aldığını kaydeden Büyükekşi, ''Projenin benzeri, Belçika futbol federasyonu tarafından prestijli bir üniversite işbirliği ile halihazırda uygulanıyor. Bu uygulamanın bizim açımızdan de önemli bir katkı sağlayacağına şüphemiz yok. Yıldız Teknik Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz nezdinde bu değerli projeyi geliştiren başta Rektörümüze, Üniversitemizin akademisyenlerine, öğrencilerine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerimize, profesyonellerimize ve Merkez Hakem Kurulumuza teşekkür ederim. Şeffaflık, adalet, güven, eşitlik prensiplerimiz çerçevesinde projeler üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hakemlerimizin sürekli gelişimine çok önem veriyoruz. Düzenli eğitimlerimiz, iyileştirme ve geliştirme programlarımız devam etmektedir. Toplumun futbolu kurallarını bilerek izlemesini de özellikle önemsiyoruz" şeklinde konuştu.Kalabalıkların bilgeliği bağlamında futbolun kurallarını bilerek izleyen taraftarların oyunun seyir zevkini artıracağına inandığını vurgulayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Süper Lig'de bulunan farklı kulüp taraftarlarından, hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan kız ve erkek öğrencilerimiz 2 gün boyunca Merkez Hakem Kurulumuzun hakem hocaları tarafından "Tarafsız Bakış" eğitimlerini tamamladılar ve sertifikalarını alacaklar. Bundan sonra öğrencilerimiz her hafta Merkez Hakem Kurulumuzun Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Bilgi İşlem Departmanı'na ileteceği pozisyonları değerlendirecek. 4. veriler Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından işlenecek ve bize ulaştırılacak. Böylece "Kritik Pozisyonlarda Kamuoyu Nezdindeki Algının Analizi" sürecimiz bilimsel ve analitik olarak işleyecek. Dünyanın en sevilen oyununu, kurallarını bilerek izlemek, hakemlerimizi değerlendirirken daha tarafsız davranabilmek, futbolun güzel yönlerine odaklanabilmek için bugün önemli bir adım atıyoruz. Huzurunuzda değerli iş ortaklarımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum'' diye konuştu.Protokol töreninde konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise; 'Tarafsız Bakış' projesiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile Yıldız Teknik Üniversitesi önemli bir işbirliğine imza attığını ifade ederek, "Bugün çok heyecanlıyım. Dünyanın futbolda lider ülkelerinde yer alan vizyonun bugün başkanın nezlinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda olduğunu görüyorum. Başkan çok iyi bir ifade kullandı,'Kalabalıkların Bilgeliği' dedi. Ortak aklı, kalabalıkların bilgelini, ihtiyacımız olanı futbola yansıtıyorsunuz. Daha da önemlisi üniversite ile üniversite gençliği ile futbolu buluşturuyorsunuz. Buna çok ihtiyacımız vardı. Bu projeyle gençlerin sahip çıktığı futbol oyunu çok daha fair-play'e yatkın hale gelecek. Bir kültür oluşturuyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum. Peter Drucker'ın bir sözü var, 'Kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer" diyor. Eğer kültürü oluşturamazsanız ne kadar stratejik planlar yaparsanız yapın, ne kadar güçlü ekip kurarsanız kurun oldukça verimli geçiren olma şansınız yoktur. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan başkanımıza bu vizyonu için de teşekkür etmek istiyorum" dedi."Kalabalıklar Bilgeliği deyince yazar Albert Camus'nun 'Hayat ve etik hakkında her şeyi futboldan öğrendim. Çünkü hayatta top hiç beklediğim köşeden gelmedi" sözünün aklına geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Sevgili öğrenciler lütfen bu gözle de bakın. Futbol sadece 22 kişinin bir topun peşinden koştuğu bir oyun değil. Başka bir şey, bir hayat tarzı. O nedenledir ki bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. O yüzden ki 110 yıllık bir üniversitenin öğrencileri, heyecanla, koşarak bu projenin içinde yer almak istediler. Bu bakımdan federasyonumuza bizimle çalıştıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.:"Tekrar altını çizmek istiyorum fair-play kuralları sizlerle gelecek. Siz sadece kendilerinin verdiği kararlarla ilgili yorum yapan bir kitle değilsiniz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun öncülüğünde bir model oluşturuyorsunuz. Bu modelin iyi oturması için size çok daha sık görev düşüyor. Dalga dalga bunu yaymanız lazım. Önce 40 bin Yıldız teknik Üniversitesi öğrencisine bu sinerjiyi anlatarak başlayıp, sonra çevrenize ve bundan sonra tüm yurda bunu yaymanızı bekliyoruz. Üniversitelerin 3 tane temel görevi var. Birincisi ARGE yapmak, ikincisi eğitim öğretim ve üçüncüsü sosyal sorumluluk. Bu proje bir sosyal sorumluluk projesi olmakla birlikte içerisinde ARGE'yi de barındırıyor. İdil hocamızla çalıştığımız bir proje var onu da en kısa zamanda Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi bu konuyla alakalı da oldukça etkin ve yetkin, Spor mühendisliği dediğimiz biz çalışmamız var. Bunu futbol önceliğinde tüm sporlara yaymamız gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu'nun emrinde olduğumuzu belirtmek isterim."Konuşmaların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ''Tarafsız Bakış'' projesinin protokolünü imzaladı.İmza töreninin ardından ise projede yer alarak eğitimlerini tamamlayan Yıldız Teknik Üniversiteli 100 öğrenci kendilerine hediye edilen Milli Takım formalarıyla birlikte 'Tarafsız Bakış Eğitimi' sertifikalarını aldı. Törenin sonu itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.