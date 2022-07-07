TFF yabancı sınırı değişti mi? Yabancı sınırı kaç oldu? TFF yeni yabancı oyuncu sınırı düzenlemesi







"Yabancı sınırında yeni düzenleme"







Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig Futbolcu Uygunluğu' yönetmeliğinde yeniden bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Mehmet Büyükekşi'nin TFF'nin başına geçmesi sonrası merakla beklenen yabancı sınırlamasına ilişkin detaylar ise kamuoyu ile paylaşıldı.TFF'den yabancı sınırında gerçekleştirilen yeni düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada Süper Lig'de yer alan takımların A Takım Listelerinde en fazla 14 yabancı kuralının devam edeceği bildirilirken transfer sürecinde ise yabancı futbolcu transferlerini daha rahat yapılması için imzalanan sözleşmelerin tescil edilmesi gerektiği aktarıldı.Açıklamada; transfer döneminin tamamlanması sonrasında ise A Takım Listesine dahil edilecek olan 14 yabancı oyuncunun dışında kulübe tescilleri devam eden yabancı uyruklu futbolcuların karşılaşmalarda sahaya çıkamayacakları gibi aynı zamanda her bir futbolcu için de kulüplerin Federasyona 500.000 TL alt yapı fon bedeli adı altında bir bedel ödeneceğinin kaydedildi. TFF'nin yeni yönetmelik düzenlemesine ilişkin yayınladığı resmi açıklamsında ayrıca, düzenlemede TFF 1. Lig kulüplerinin de A Takım Listelerinde 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurma kuralı devam edeceği fakat kulüpler transferlerin yapıldığı süreçte ise yeni yabancı uyruklu transferlerin tescil ettirilme imkanının kendilerine verileceği ifade edildi. Transfer dönemi bittikten sonra 1. Lig kulüplerindeki sözleşmeli oyuncu sayısının 8'i geçmesi halinde A Takım Listesine alınmayan oyuncuların karşılaşmalara çıkamayacağı da kaydedildi.