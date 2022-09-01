TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.
YAŞAM
01 Eylül 2022 - 18:22
TFF Yönetim Kurulu Toplantısının Yapıldığı Saatlerde Riva Tesisleri'nin Yakınındaki Derenin Kenarından Binaya Ateş Açıldı. Saldırıda Herhangi Bir Yaralanma Olmazken Binaya 5 Kurşun Isabet Etti.
TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri’nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı.
YAŞAM
01 Eylül 2022 - 18:22
EDİTOR
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