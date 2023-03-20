Ekonomiye yönelik eleştirileri nedeniyle kısa bir süre önce TGRT Haber'den ayrılan deneyimli gazeteci Ekrem Açıkel'in Halk TV'deki yeni görevi belli oldu. Daha önce TGRT Haber'de ana haber bültenini sunan Açıkel, gazetecilik kariyerine gerçeğe dayalı ve etik habercilik anlayışıyla devam edecek.
MEDYA
20 Mart 2023 - 15:22
TGRT'nin sevilen yüzüydü! Ekrem Açıkel'in yeni adresi o kanal oldu: Apar topar görevden alınmıştı!
Ekrem Açıkel'in TGRT Haber'den ayrılması medya sektöründe merak uyandırdı ve birçok kişi deneyimli sunucunun bundan sonra nerede görev yapacağını merak etti. Halk TV'deki yeni göreviyle Açıkel, gazetecilik kariyerine gerçeğe dayalı ve etik haberciliğe odaklanarak devam edecek.
MEDYA
20 Mart 2023 - 15:22