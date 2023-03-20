MEDYA
20 Mart 2023 - 15:22

TGRT'nin sevilen yüzüydü! Ekrem Açıkel'in yeni adresi o kanal oldu: Apar topar görevden alınmıştı!

Ekrem Açıkel'in TGRT Haber'den ayrılması medya sektöründe merak uyandırdı ve birçok kişi deneyimli sunucunun bundan sonra nerede görev yapacağını merak etti. Halk TV'deki yeni göreviyle Açıkel, gazetecilik kariyerine gerçeğe dayalı ve etik haberciliğe odaklanarak devam edecek.

MEDYA
20 Mart 2023 - 15:22
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TGRT'nin sevilen yüzüydü! Ekrem Açıkel'in yeni adresi o kanal oldu: Apar topar görevden alınmıştı!
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Ekonomiye yönelik eleştirileri nedeniyle kısa bir süre önce TGRT Haber'den ayrılan deneyimli gazeteci Ekrem Açıkel'in Halk TV'deki yeni görevi belli oldu. Daha önce TGRT Haber'de ana haber bültenini sunan Açıkel, gazetecilik kariyerine gerçeğe dayalı ve etik habercilik anlayışıyla devam edecek.

TGRT Haber'den ayrılıyor

TGRT Haber'den ayrıldıktan sonra, kanalın Açıkel ile yollarını ayırıp ayırmadığına dair sorular oldu. Gazeteci, durumu açıklığa kavuşturan ve Halk TV'deki yeni görevini duyuran bir açıklama yayınladı.



Ekrem Açıkel

Halk TV'deki Yeni Görevi

Açıkel, Halk TV'deki yeni görevini duyurmak için Twitter'ta paylaşım yaptı. Açıkel, Halk TV'deki ilk programını bugün saat 13:00'te gerçekleştirecek.

Kariyerinde Öne Çıkanlar

Gazeteciliğe 1995 yılında İhlas Haber Ajansı'nda başlayan Ekrem Açıkel, 1996 yılında TGRT Haber'e geçti. TGRT Haber'de görev yaptığı süre boyunca polis-adliye olaylarını yaptı, başbakan-cumhurbaşkanı programlarını takip etti. 2002 yılında Kanal D Haber'e geçti ve şike kumpası soruşturmasını Kanal D ve Star TV kanallarında canlı yayınlarla aktardı. Kanal D Haber'de 13 yıl çalıştıktan sonra 2015-2018 yılları arasında kurumsal gelişim eğitimleri vermek üzere gazeteciliğe ara verdi. Açıkel daha sonra gazeteciliğe geri döndü ve 2018 yılında TGRT Haber'de genel yayın yönetmeni oldu. 3 Eylül 2018 tarihinde TGRT Haber Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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