TGRT'nin ünlü sunucusundan kötü haber! Ekrem Açıkel kanaldan apar topar gönderildi: Nedenini duyanlar inanamadı!

TGRT Ana haber
bülteni sunucusu Ekrem Açıkel, yaptığı çıkışlar ve parmak bastığı konularla büyük bir seyirci kitlesini kucaklıyor.
Genellikle EYT
konusunda vermiş olduğu destekle bilinen Açıkel'den hayranlarını üzen bir haber geldi.
VEDA ETTİ
Sevilen sunucu Ekrem Açıkel bir süre ekranlara çıkamayacağını duyurdu. Açıkel, ayrılığının nedenini ise dönemsel yorgunluk olduğunu söyledi. "Bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım" Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Açıkel, şu ifadelere yer verdi: “Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım Türkiyem Benden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter’dan yazar çizerim.”