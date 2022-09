The Crown hangi platformda yayınlanıyor? The Crown dizi konusu ve oyuncuları

The Crown Konusu Nedir?

The Crown Oyuncu Kadrosu

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrasında The Crown dizisi yeniden başladı ve The Crown'un altıncı sezonunun çekimlerine Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle bir müddet ara verildi. Peki The Crown nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…The Crown, Peter Morgan tarafınca kaleme alınan ve Netflix için Left Bank Pictures ve Sony Pictures Television işbirliğiyle üretilen I. Elizabeth'in saltanatını konu alan tarihi bir drama dizisi olarak seyircilerin karşısında yer almaktadır. Morgan bunu drama filmi The Queen'den (2006) ve özellikle sahne oyunu The Audience'den (2013) geliştirmiştir. İlk bölüm Elizabeth'in 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evliliğinden, kız kardeşi Prenses Margaret'in 1955'te grup lideri Peter Townsend ile nişanının sona ermesine kadar olan dönemleri kapsamaktadır. İkinci bölüm 1956 Süveyş Krizi'nden emekliliğe kadar olan döneme ışık tutmaktadır. 1963'te Başbakan Harold Macmillan ve 1964'te Prens Edward'ın doğumu üçüncü sezon 1964'ten 1977'ye kadar uzanmakta ve ilk iki bölüm Harold Wilson'a aittir ve Camilla Shand'ı içermektedir. Dördüncü bölüm, 1979'dan 1990'ların başlarına kadar uzanır ve Margaret Thatcher'ın Başbakan olarak görev süresini ve Prens Charles'ın Lady Diana Spencer ile evliliğini kapsar. Diziyi kapatacak olan beşinci ve altıncı sezonlar, Queen'in 21. sezonlarıdır. Yüzyıllarca süren saltanatını kapsamaktadır.Sezonun iki bölümünün her biri için, animasyon aşamalarında yaşlanma sürecine dikkat edilerek yeni oyuncular tarafından canlandırılıyor. Claire Foy ilk iki sezon Kraliçe'yi, Matt Smith Prens Philip'i ve Vanessa Kirby Prenses Margaret'i oynadı. Üçüncü ve dördüncü sezonlarda, Kraliçe olarak Olivia Colman, Prens Philip olarak Tobias Menzies ve Prenses Margaret olarak Helena Bonham Carter. Josh O'Connor da üçüncü sezonda oyuncu kadrosuna Prens Charles olarak eklendi. Dördüncü sezonda, yeni oyuncu kadrosunda Lady Diana Spencer rolünde Emma Corrin ve Margaret Thatcher rolünde Gillian Anderson yer almakta. Imelda Staunton, Jonathan Pryce ve Lesley Manville son iki sezon için Colman, Menzies ve Bonham Carter'ın yerini alırken, Dominic West ve Elizabeth Debicki sırasıyla Prens Charles ve Prenses Diana rollerini üstlenecek. Çekimler, Birleşik Krallık'ta ve yurtdışında Borehamwood, Hertfordshire'daki Elstree Stüdyolarında gerçekleştiriliyor. İlk sezon Netflix tarafındanKasım 2016'da, ikinci sezon 8 Aralık 2017'de, üçüncü sezon 17 Kasım 2019'da ve dördüncü sezon 15 Kasım 2020'de yayınlandı. Yılın Kasım 2022'de yayınlanması planlanıyor. . The Crown için tahmini üretim bütçesinin (2020 itibariyle) 260 milyon dolar olduğu söyleniyor. Bu bütçe, diziyi şuana kadar yapılmış en pahalı TV dizilerinden biri yapıyor. The Crown, oyunculuk, yönetmenlik, senaryo yazımı, sinematografi ve prodüksiyon meziyetleri nedeniyle olumlu eleştiriler aldı, ama özellikle dördüncü sezondaki kusurları nedeniyle bazı eleştiriler aldı. İlk dört sezonu için toplam altmış üç Primetime Emmy Ödülü adaylığı, Üstün Drama Dizisi de dahil olmak suretiyle dördüncü sezonu için 21 ve oyuncu kadrosu için yedi olmak suretiyle birden fazla ödül aldı. Seri ayrıca 74. 78. ve 78. ödül törenlerinde Üstün Televizyon Dizisi - Drama dalında iki Altın Küre Ödülü kazandı ve Foy, Colman, Corrin, O'Connor ve Anderson ayrıca ek oyunculuk ödülleri kazandı.Kraliçe II. Elizabeth: Claire Foy (1–2. sezon) ve Olivia Colman (3–4. sezon) Prens Philip, Edinburgh Dükü: Matt Smith (1–2. sezon) ve Tobias Menzies (3–4. sezon) Prenses Margaret, Snowdon Kontesi: Vanessa Kirby (1–2. sezon) ve Helena Bonham Carter (3–4. sezon) Kraliçe Mary: Eileen Atkins (1. sezon) Anthony Eden: Jeremy Northam (1–2. sezon) Ana Kraliçe Elizabeth: Victoria Hamilton (1–2. sezon) ve Marion Bailey (3–4. sezon) Albay Peter Townsend: Ben Miles (1. sezon, 2. sezon) 1. Burma Kontu Louis Mountbatten: Greg Wise (1–2. sezon) ve Charles Dance (3–4. sezon) Kral VI. George: Jared Harris (1. sezon, 2. sezon) Winston Churchill: John Lithgow (1. sezon, 2–3. sezon) Prens Edward , Windsor Dükü: Alex Jennings (1–2. sezon) ve Derek Jacobi (3. sezon) Wallis, Windsor Düşesi: Lia Williams (1–2. sezon) ve Geraldine Chaplin (3. sezon) Harold Macmillan: Anton Lesser (2. sezon) Antony Armstrong-Jones, Snowdon Kontu: Matthew Goode (2. sezon) ve Ben Daniels (3. sezon) Harold Wilson: Jason Watkins (3. sezon) Prenses Anne: Erin Doherty (3–4. sezon) Battenberg Prensesi, Alice: Jane Lapotaire (3. sezon) Charles, Galler Prensi: Josh O'Connor (3–4. sezon) Edward Heath: Michael Maloney (3. sezon) Camilla Shand: Emerald Fennell (3–4. sezon) Andrew Parker Bowles: Andrew Buchan (3. sezon) Margaret Thatcher: Gillian Anderson (4. sezon) Diana, Galler Prensesi: Emma Corrin (4. sezon) Denis Thatcher: Stephen Boxer (4. sezon)