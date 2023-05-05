The Economist'in gündem yaratan kapağına Erdoğan'dan sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist'in kapağında yer alan seçim iddialarına sert bir çıkış yaptı. . Derginin kapağında 'Erdoğan gitmeli' ve 'Demokrasiyi kurtarmalı' gibi künyeler yer alırken, haber analizinde 'Türkiye otokratik liderini kovarsa her yerde demokratlar teşvik edilmeli' ve 'Kılıçdaroğlu'nun yeni cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz." denildi.
"MACARİSTAN'DAN HİNDİSTAN'A..."
"Yeni hükümet Batı ile bozulan ilişkileri düzeltecek. Türkiye NATO üyesi ama Erdoğan yönetiminde Orta Doğu'da baş belası haline geldi ve daha yakın bağlar kurmaya çalışıyor. Daha da önemli olanı Macaristan'dan Hindistan'a kadar otoriter hükümetlerin iktidarda olduğu bir dönemde. yükselişte, Erdoğan'ın barışçıl gidişi Demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek."