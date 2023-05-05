GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 11:34

The Economist'in gündem yaratan kapağına Erdoğan'dan sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye seçimleriyle ilgili mesajlarıyla tartışma konusu olan popüler İngiliz dergisi The Economist'e tepki gösterdi. Erdoğan mesajında, "Dünya gücünün lokomotifi olan dergilerin kapaklarının iç siyasi yönelimimize ve milli irademize etki etmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 11:34
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The Economist'in gündem yaratan kapağına Erdoğan'dan sert tepki!


The Economist'in gündem yaratan kapağına Erdoğan'dan sert tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist'in kapağında yer alan seçim iddialarına sert bir çıkış yaptı. . Derginin kapağında 'Erdoğan gitmeli' ve 'Demokrasiyi kurtarmalı' gibi künyeler yer alırken, haber analizinde 'Türkiye otokratik liderini kovarsa her yerde demokratlar teşvik edilmeli' ve 'Kılıçdaroğlu'nun yeni cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz." denildi.

"MACARİSTAN'DAN HİNDİSTAN'A..."


Derginin haberinde şu analiz de tepki konusu oldu:



"Yeni hükümet Batı ile bozulan ilişkileri düzeltecek. Türkiye NATO üyesi ama Erdoğan yönetiminde Orta Doğu'da baş belası haline geldi ve daha yakın bağlar kurmaya çalışıyor. Daha da önemli olanı Macaristan'dan Hindistan'a kadar otoriter hükümetlerin iktidarda olduğu bir dönemde. yükselişte, Erdoğan'ın barışçıl gidişi Demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek."

"ÜLKE POLİTİKAMIZA YÖN VEREMEZLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı mesajda konuya tepkisini "Dünya güçlerinin yürütme aygıtı olan bu dergilerin iç siyasetimize yön verilmesine izin vermeyeceğiz, millet iradesinin denetlenmesine izin vermeyeceğiz" sözleriyle dile getirdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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