The Economist’ten Erdoğan lehine 'ikinci kapak' operasyonu

İLK KAPAK OPERASYONU 6 YIL ÖNCE







İKİNCİ KAPAK

Kendini Siyonist sermaye ile özdeşleştiren Londra tefeci gazetesi olarak bilinen The Economist Türkiye'de bir kez daha hüsrana uğradığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kara propaganda yayınlarının her zaman ön saflarında yer alan İngiliz dergisi The Economist, kurumsal temsil değerinin altını çizdiği sosyal medya kapağında Erdoğan'ı ikinci kez karalamasına rağmen mağlup oldu.The Economist dergisi aynı yaklaşımı ilk kez 2017 anayasa referandumunda benimsedi. The Economist, başkanlık sistemiyle ilgili referandum öncesi sosyal medyada da tuhaf davranışlarda bulundu. Derginin Twitter hesabının kapağında Erdoğan'ı diktatör ilan eden bir görsel yer aldı. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda halkın yüzde 51,41'i evet, yüzde 48,59'u aleyhte oy kullandı. Erdoğan'ın 1.379 milyon puan farkla kazandığı seçim, The Economist'e "örtü" görevi gördü.İngiliz dergileri de 2023 seçimlerinde aynı yolu izledi. The Economist, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi sayısında "Erdoğan istifa etmeli" ve "Demokrasiyi savunun" manşetleriyle okuyucularının karşısına çıktı. Bu derginin kapağı aynı zamanda Twitter'ın da kapak fotoğrafı oldu. The Economist'in altı yıl önceki seçimlerde yaptığının aynısını Türk seçmenini manipüle etmesi adına yaptığı girişim yine başarısız oldu.