MEDYA
03 Temmuz 2022 - 21:37

The Windermere Children 2020 film konusu ve oyuncuları

Sinema severler The Windermere Children 2020 filmin konusunu ve oyuncularını merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Dram türü olarak izleyici karşısına çıkan filmin konusu ise oldukça ilgi çekici. The Windermere Children film konusu nedir? The Windermere Children filmin oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar.

MEDYA
03 Temmuz 2022 - 21:37
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The Windermere Children 2020 film konusu ve oyuncuları


2020 yılında vizyona giren The Windermere Children filmi dram, savaş türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmin yönetmenliğini Michael Samuels üstlenirken, filmde Romola Garai, Thomas Kretschmann, Lain Glen, Tim McInnerny, Marcel Sabat gibi oyuncular rol almaktadır.

The Windermere Children filmin konusu nedir?

Ağustos 1945: Bir araba dolusu çocuk Windermere Gölü kıyısındaki Calgas Malikanesi'ne gelir. Onlar Avrupa'nın Yahudi nüfusunu harap eden Holokost'tan kurtulanlardır. Sadece giydiklerini ve birkaç eşyasını taşıyorlar, çektikleri tüm duygusal ve fiziksel yaraları taşıyorlardır. Almanya doğumlu çocuk psikoloğu Oscar Friedman ise onlarla ilgilenmekle görevlidir. O ve danışman ekibinin, çocukların hayatlarını tekrar yoluna koymalarına yardımcı olmak için sadece dört ayları vardır. Göl kenarında, güneşte ve yağmurda çocuklar yemek yiyor, İngilizce öğreniyor, futbol oynuyor ve bisiklet sürüyorlar. Her gün sevdiklerini özlüyorlar, travmalarını resimle ifade etmeye çalışmaktadırlar. Bazı yerliler onlara gülerken, diğerleri onları kabul eder. Bazı çocuklar hırsızlık yapar ve kabusları kovalar. Ancak bu ortamda toparlanmaya, iyileşmeye başlarlar.



film

Kızıl Haç 'tan sonunda mektup gelir ve neredeyse tüm çocukların kardeşlerinin ve ailelerinin öldürüldüğüne dair tüyler ürpertici bir haber yazmaktadır. Ancak bir çocuk, erkek kardeşinin hayatta kaldığına inanmaktadır. Windermere'in Çocukları, Windermere'de kurulan bağların ve dostlukların müreffeh bir geleceğe nasıl bir yaşam çizgisi olabileceğine dair dokunaklı, nihayetinde kurtarıcı bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Akrabaları olmadan birbirlerine aile olurlar.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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